Никакой мистики – психологи рассказали, как работает карта желаний

Можно все сделать самому и не ждать милостей от судьбы? Вполне. Уже давно существуют специальные практики, позволяющие запрашивать счастье у вселенной, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Увела из семьи – вернулось бумерангом! Самые скандальные истории звездных пар

Екатерина Протас, практикует карту желаний:

Первое, что надо сделать – это позволить себе мечтать. Не быть в каких-то рамках, в ограниченном каком-то – сегодня я могу только это. Представлять этот маленький кусочек своей жизни, маленькую мечту. Важно себе разрешить масштаб в желаниях, а потом уже технические моменты. Когда я выбрала фотографии, я подобрала день удачный, лунный и разбила это по секторам. Начала не только клеить, но визуализировать, что у меня это исполняется. Важно в это все позволить себе не только мечтать, но и верить, что это исполнится. Специалисты уверяют: здесь нет никакой мистики, ведь наши мысли легко материализуются. При этом мысль – субстанция непослушная, справиться с ней очень тяжело. У всех порой назойливо звучит в голове какой-то мотив песни с одной и той же фразой. Вот попробуйте избавиться. Умение управлять мыслями – одна из задач эзотерики. В современном мире этим занимаются и последователи традиционных наук.

Маргарита Григорян, психолог:

Сегодня все марафоны, курсы обучения, которые говорят о том, что думай, представляй то, чего ты хочешь, это исполнится – отчасти правда. Точнее, вот в этой части абсолютная правда. Если рассматривать вот эту всю историю позитивного мышления – конечно, это все работает. Научно это можно объяснить и обосновать. Потому что мы даем команду через мысль, информацию, потом начинаем, заряжаем это своими чувствами. То есть мы эту команду, информацию начинаем топливом ресурсировать, то есть нашими чувствами, эмоциями. Как же сделать запрос? Здесь тоже необходимо усилить работу мысли. Кроме того, необходима и практическая работа – пристальнее вглядываться в окружающий мир. Маргарита Григорян:

Эффект наблюдателя. Когда мы начинаем наблюдать вот это желание у других людей. У кого-то оно исполнилось. Как говорят: хочешь машину – купи хотя бы какую-нибудь елочку эту парфюмированную или представляй себе, визуализируй. То есть как раз таки мы включаем этот эффект наблюдателя. Вот три шага – на самом деле у большинства людей срабатывают очень часто. Потому что они являются основами того, как наша мысль превращается в событие.

Многие люди верят, если разместить на ватмане в правильном порядке мечты из девяти сфер жизни, они сбудутся. Достаточно наклеить или нарисовать картинки с желаемой вещью или превратить мечты в слова. Психологи не против. Карта желаний – это дополнительная опора, чтобы не забыть о целях и двигаться к ним. Но сперва необходимо понять, каких эмоций вы ждете от каждой мечты.