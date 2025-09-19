В квартире никто не прописан – ЖКУ по рыночной стоимости! Граждане попросили депутата Мингорсовета поднять вопрос

Андрей Кривошеев, депутат Минского городского Совета депутатов:

Есть проблемы масштабные, которые приходится выносить на уровень наших коллег – депутатов парламента и членов Совета Республики. Например, когда это касается изменений в законодательство. Сейчас одна из инициатив – я понимаю, что решить ее сложно, но все-таки возьму на себя смелость, озвучу ее. У нас есть положение в законодательстве, когда, если в квартире никто не проживает, то услуги жилищно-коммунального хозяйства оплачиваются по рыночной реальной стоимости, которая выше социального стандарта, который платят все белорусы, которые живут и прописаны в своей квартире. Так вот, такая ситуация сложилась – много минчан наследуют недвижимость даже в небольших городках от своих родителей, которые, к сожалению, ушли из жизни. Физически минчанину прописаться там где-то в своем родовом гнезде не получается. На протяжении месяцев, а иногда и лет человек платит этот стопроцентный тариф за свою малую родину. Человек вроде бы готов это делать, в Минске живут небедные люди. Но иногда это так обидно, что меня приравняли к какому-то серому бизнесмену, который имеет… Почему вводилась эта норма? Четыре-пять квартир, сдает их, получает доход. Еще платит социальный тариф по услугам ЖКХ. Вот попросили люди обратиться, найти поддержку среди наших депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики и рассмотреть конкретно этот нюанс законодательно. Нерешаемых вопросов нет.

Подробности в видео.