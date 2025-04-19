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Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

19 апреля 2025 17:03
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Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить». 

Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Камран Гасанов, доктор политологии университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН:
Они, по сути, одну корову продали сразу двум клиентам. И вот сейчас они начинают между собой решать: давайте вам там бедро, этому голову, третьему ноги.

Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Джон Локленд, британский философ, историк, научный директор Института демократии и сотрудничества в Париже:
Экспорт этих редкоземельных металлов будет проходить через Одессу. И Британия также будет играть роль в других видах использования этого порта.

Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):
Британцы очень хороши в геополитике морской, транспортных коридорах. И вот это история с сердцевиной идеи Британской империи 2.0.

Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Вадим Боровик, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета:
Трамп ведет переговоры с такой точки зрения. Давайте на моих условиях подпишемся, а если нет, друзья мои, сейчас я достану дубинку санкционную.

Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Камран Гасанов:
Россия может оказывать влияние только на те территории, где есть российский флаг. А на оставшихся территориях хозяйничают британцы, французы, Соединенные Штаты.

Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Украинцы попробовали в НАТО, в Евросоюз вступить. Придут здравомыслящие люди, они не будут отпихиваться от нашего союза.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 20 апреля, в 22:00. 

# Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Вадим Боровик # Камран Гасанов # Международная политика

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