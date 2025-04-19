Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Камран Гасанов, доктор политологии университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН:

Они, по сути, одну корову продали сразу двум клиентам. И вот сейчас они начинают между собой решать: давайте вам там бедро, этому голову, третьему ноги.

Джон Локленд, британский философ, историк, научный директор Института демократии и сотрудничества в Париже:

Экспорт этих редкоземельных металлов будет проходить через Одессу. И Британия также будет играть роль в других видах использования этого порта.

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):

Британцы очень хороши в геополитике морской, транспортных коридорах. И вот это история с сердцевиной идеи Британской империи 2.0.

Вадим Боровик, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета:

Трамп ведет переговоры с такой точки зрения. Давайте на моих условиях подпишемся, а если нет, друзья мои, сейчас я достану дубинку санкционную.

Камран Гасанов:

Россия может оказывать влияние только на те территории, где есть российский флаг. А на оставшихся территориях хозяйничают британцы, французы, Соединенные Штаты.