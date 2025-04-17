Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области

Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике. Виталия Неверу глава государства назначил председателем Госкомитета по имуществу. Константин Бурак отныне помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области. Кроме того, Президент дал согласие на назначения целого ряда руководителей в местной вертикали власти, топ-менеджменте предприятий и министерств. Новые персоналии и в белорусским дипкорпусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие кадры внутренней управленческой повестки снова связаны с Гродненской областью. На вакантное место помощника Президента Беларуси – инспектора по Гродненской области назначен Константин Бурак. До этого руководил аппаратом Совмина. – Когда-то ж тебе надо попробовать и этого хлеба, как Караев.

– Так точно. Лукашенко объявил о новых кадровых назначениях в местной вертикали власти.

Сегодня же Александр Лукашенко озвучил еще одну форму коннекта с людьми Президента в регионах. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помощников надо минимум раз в месяц собирать. И надо определиться по работе с Президентом. Чтобы вы могли взять помощников всех, пришли, сели, мы с вами обсудили, какие там есть острые вопросы. Закрытое такое совещание, это наше дело, наметили пути дальнейшего действия. Пускай один раз в квартал или полгода, как вы захотите, но это должно быть регулярно.