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Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области

17 апреля 2025 17:32
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Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике. Виталия Неверу глава государства назначил председателем Госкомитета по имуществу. Константин Бурак отныне помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области. Кроме того, Президент дал согласие на назначения целого ряда руководителей в местной вертикали власти, топ-менеджменте предприятий и министерств. Новые персоналии и в белорусским дипкорпусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области-2

Яркие кадры внутренней управленческой повестки снова связаны с Гродненской областью. На вакантное место помощника Президента Беларуси – инспектора по Гродненской области назначен Константин Бурак. До этого руководил аппаратом Совмина.

– Когда-то ж тебе надо попробовать и этого хлеба, как Караев.
– Так точно.

Лукашенко объявил о новых кадровых назначениях в местной вертикали власти.

Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области-4

Сегодня же Александр Лукашенко озвучил еще одну форму коннекта с людьми Президента в регионах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Помощников надо минимум раз в месяц собирать. И надо определиться по работе с Президентом. Чтобы вы могли взять помощников всех, пришли, сели, мы с вами обсудили, какие там есть острые вопросы. Закрытое такое совещание, это наше дело, наметили пути дальнейшего действия. Пускай один раз в квартал или полгода, как вы захотите, но это должно быть регулярно.

Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области-6

У Константина Бурака, как и у генерал-губернатора Юрия Караева, есть общая деталь биографии: оба в погонах. Правда, назначенному помощнику Президента ближе опыт оперативного анализа. Задача та же – укрепление исполнительской дисциплины.

Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Глава государства нацеливает на продуктивную командную работу. И я хочу сказать, что сегодня самое ценное, что я вынес из общения с главой государства, это действительно по-отечески такое теплое, всеобъемлющее напутствие, которое вселяет такой колоссальный заряд энергии, что сразу хочется реализовать именно в добрых делах, в добрых поступках на благо нашего народа, на благо нашей любимой страны.

# Отставки и назначения в Беларуси # Константин Бурак # Александр Лукашенко

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