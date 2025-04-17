Каранкевич: Беларусь и Зимбабве планируют развивать промышленную кооперацию

Беларусь и Зимбабве взяли курс на промышленную кооперацию. Об этом, подводя итоги визита нашей правительственной делегации в эту африканскую страну, заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перечень направлений, которые помогут раскрыть весь потенциал двустороннего взаимодействия крайне широк. Взаимные интересы у нас есть в сельскохозяйственной, промышленной, сфере образования, науки, здравоохранения, культуры. И это далеко не полный список. Новый импульс развитию сотрудничества должен придать визит зимбабвийского лидера в Беларусь.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Было передано послание, приглашение от Президента Беларуси посетить нашу страну. Также проговаривали новые проекты по возможному использованию технологий и компетенций белорусских предприятий по переработке твердых коммунальных отходов. Рассматривали возможность дальнейшего расширения сборки автобусов и поставки машинокомплектов.

Над рядом проектов страны уже успешно работают, и эффект очевиден. Благодаря помощи Беларуси, аграрии Зимбабве собирают с полей в три раза больше пшеницы, чем пять лет назад. Два этапа программы механизации сельского хозяйства уже позади. Накануне в Хараре дали старт масштабным поставкам техники. Зимбабвийской стороне передали семь комбайнов «Гомсельмаша» и 189 тракторов МТЗ. Но это только начало. Всего в рамках третьего этапа программы механизации сельского хозяйства партнерам поставим 80 зерноуборочных комбайнов, почти три с половиной тысячи тракторов и 30 самосвалов-зерновозов с прицепами.