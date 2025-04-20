Минобороны Литвы Орияна Машале: «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить литовским военным, союзникам по НАТО и прибывающей немецкой бригаде наилучшие условия для обучения». А на неделе стало известно, что Литва в три раза увеличит военные полигоны рядом с Беларусью и Калининградской областью России. Как заявила замглавы Минобороны Литвы, это делается для удобства немецких солдат, которые прибывают в Прибалтику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напомним, военный городок Руднинкай станет местом постоянной дислокации 45-й бригады Бундесвера. В ее составе около 5 тысяч военнослужащих и 200 гражданских сотрудников. Площадь военного городка составит около 170 гектаров. Он находится всего в 35 километрах об белорусской границы. Полное развертывание бригады Бундесвера в Литве завершится в 2027 году. Мы видим и понимаем все, что происходит, как на западных, так и на южных рубежах. Войны не хотим, но точно ответим на любые выпады в нашу сторону. Об этом не раз говорил Главнокомандующий. Это касается не только военных, но и ментальных и идеологических провокаций, коей многие эксперты считают и то, что Киев готовится устроить 9 Мая. Зеленский в этот день пригласил в Украину западно-европейских политиков. Свое участие в этом уже подтвердил министр иностранных дел Франции. Ну и отмечать они собираются не День Победы. Особенно интересно, если вспомнить: в Украине такого праздника уже год как нет. Зеленский отменил его. А вместо этого учредил 8 мая, когда в Западной Европе День памяти и примирения.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Европе 9 Мая вообще никогда не отмечалось. То есть они собирают не 8, как там принято, а 9. Скорее всего это будет информационная акция против Трампа. Потому что в этот день американцы, скорее всего, сделают либо какой-то жест, либо кого-то отправят на парад. Даже если Трамп просто что-то напишет, им надо будет это информационно перебить. Показать, что на самом деле американцы с ними, а Европа с нами. Ну и, конечно же, есть еще внутренний украинский потребитель. Ему надо все время показывать, что завтра мы вступим в Евросоюз. Для Зеленского это часть уже будущей какой-то избирательной кампании. То есть он показывает, что вот, со мной Европа. И более того, видимо, будут какие-то заявления о том, что наша победа – это вступление в Евросоюз. А победа в том, что, смотрите, к нам уже приехали, скоро нас туда возьмут.

Ну пусть бы и праздновали, что хотели. Главное, чтобы нам не мешали. Но судя по всему это и есть их главная цель – перебить интерес к параду на Красной площади в Москве. На неделе в Брюсселе уже не сдержались и в открытую запретили ехать 9 Мая в Россию. Особенно это касается тех, кто в ЕС еще только одной ногой, и такие шаги могут для стран-кандидатов иметь далекоидущие последствия – а именно отказ во вступлении в Европейский союз. Конечно, это в первую очередь касается Сербии. Президент этой страны заявлял, что будет присутствовать на Красной площади и, несмотря на политическое давление, пока не собирается менять свое решение, как и премьер-министр Словакии.