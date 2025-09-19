Честный разговор без запретных тем – как прошла акция «Беларусь адзiная»

Самый молодой праздник нашей независимости – День народного единства отгремел яркими салютами. Но его эхо продолжает звучать в сердцах миллионов. Этим эхом мощным и созидательным стала масштабная информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная», которая прошла по всей стране – из региона в регион, став яркой точкой в череде торжественных мероприятий, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Борисов, Гродно, Гомель, Минск, Могилев, Витебск, Кобрин – в каждом городе своя атмосфера, но везде одно чувство единства. Формат, а он же и фишка – открытый, честный разговор без запретных тем. Прямой диалог с представителями власти, депутатами, руководителями предприятий и общественными деятелями стирает все барьеры. На любой, даже самый острый вопрос – исчерпывающий ответ.

Лариса Федосеева, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Фрунзенского района Минска:

Самое главное в этом проекте – это живое общение. Возможность задать вопросы спикерам очень интересным, которые передадут свой опыт, непосредственно повлияющий на формирование молодых людей в будущем. От этого зависит будущее нашей страны. Такие встречи проходят уже пятый год подряд. В этом сезоне организаторы сделали ставку на технологии. Задать вопрос можно было через чат-бот. Объединились, чтобы поговорить о важном. О будущем, каким его видят белорусы – процветающим, технологичным и по-настоящему патриотичным. Ведь его строят именно такие люди – трудолюбивые и искренне болеющие за свою Родину.

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации Минска Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы работаем на благо нашей страны, на созидание и приумножение тех ценностей, которые мы имеем. Тот человек и тот народ, который не помнит своей истории – у него нет будущего. У Беларуси есть будущее, потому что мы и подрастающее поколение знаем, помним и чтим те традиции и ту историю.

Акция «Беларусь адзiная» наглядно показала единство в многообразии наших достижений. Беларусь – страна, где тренд на здоровый образ жизни продвигают на национальном уровне. Ежегодно открываются новые современные спортивные объекты, проводятся соревнования и забеги. Наша страна с богатыми аграрными традициями, надежно обеспечивающая собственную продовольственную безопасность и помогающая дружественным государствам. Одновременно это и страна инноваций, разработки белорусских ученых и динамично развивающийся сектор высоких технологий, доказывают: республика не только хранит традиции, но и уверенно смотрит в будущее, являясь частью глобального технологического процесса.

Вадим Шепет, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:

Общество хочет жить будущим – это очень классно, это очень комфортно. Потому что мы живем в мирное время и хотим знать, как мы будем развиваться. Люди глубже вовлечены в геополитические процессы. Люди интересуются не только тем, что происходит в Беларуси, но и очень важные вопросы – местом и значением Беларуси в геополитических процессах. Это тоже важно. Давайте говорить прямо, этого раньше не было. Еще это страна, где спасают жизни. Доступная, высокотехнологичная медицина уже стала нашим брендом. К белорусским врачам едут со всего мира.