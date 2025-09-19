Сквер возле костёла Божьего Тела появился в Несвиже

Новый маршрут для экскурсий. В Несвиже открылся еще один сквер для уютного отдыха. Проект реализован в рамках Года благоустройства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зеленая зона появилась за костелом Божьего Тела. Это исторический центр города, куда приезжает много туристов. В сквере проложили пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы и оборудовали современное освещение. Также высадили свыше 560 кустарников. Оборудовали парковку для автомобилей и туристических автобусов. А еще привели в порядок смотровую площадку, где теперь можно проводить концерты под открытым небом.

Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:

На этом месте когда-то была хозяйственная группа музея-заповедника «Несвиж». Конечно, она была в неприглядном виде. Было принято решение сделать здесь благоустройство. Здесь же есть локация, которая показывает имитацию фундаментов здания иезуитского коллегиума, красивейшей архитектуры, которая здесь была.

Территория фарного костела – знаковое место. Отсюда открывается живописный вид на Несвижский замок. А сам костел Божьего Тела входит в список ЮНЕСКО. Сейчас завершаются работы по его реставрации. Внешний облик здания уже обновлен. Ведется реконструкция внутреннего убранства и фресок.