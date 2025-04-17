Лукашенко: отношения Беларуси и России должны быть теснее, чем в унитарном государстве

О главной задаче для Минска и Москвы Президент напомнил на встрече с Сергеем Глазьевым. Именно он сменит Дмитрия Мезенцева на посту государственного секретаря Союзного государства. Таково совместное решение лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот четверг стал и большим кадровым днем во внутренней политике. Виталия Неверу глава государства назначил председателем Госкомитета по имуществу. Константин Бурак отныне помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области. Кроме того, Президент дал согласие на назначения целого ряда руководителей в местной вертикали власти, топ-менеджменте предприятий и министерств. Новые персоналии и в белорусским дипкорпусе.

Главная кадровая новость из Дворца Независимости касается и Беларуси, и России. Президент озвучил коллегиальные решения двух лидеров. Назначен новый госсекретарь Союзного государства. Новую амбициозную формулу «Два государства – одно Отечество» реализовывать экономисту Сергею Глазьеву. Наше движение к союзу между Беларусью и Россией должно основываться прежде всего на экономике – Лукашенко. Подробности. Примечательно, что генсеком Союза Беларуси и России стал выходец из Запорожья. Это, к слову, о нашем отношении к украинцам и в целом о союзных возможностях интеграции от Бреста до Владивостока.

Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:

Очень важно, чтобы наши сограждане видели будущее, видели перспективу. Союзное государство – прекрасная модель того, как можно, сохраняя государственный суверенитет, жить в одной стране, по сути, с равными правами, возможностями и пользоваться общим и экономическим, и социальным, и культурным пространством. Мне кажется, модель Советского государства оптимальна для наших народов. И хочется надеяться, что после всех испытаний все-таки Украина вернется в общую семью.

Предыдущего госсекретаря дипломата Дмитрия Мезенцева Владимир Путин отправил в суд. С сегодняшнего дня он полпред Президента России в Конституционном суде. Союзу необходимы новые прорывные экономические решения. В кабинете Первого Сергей Глазьев провел два часа. Обсудили совместную стратегию и конкретную наполняемость проектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы еще, думаю, не один раз встретимся. И вы меня как председателя Высшего госсовета ознакомите со своим видением, со своими предложениями. Я часто говорю, мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия и построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но тем не менее мы эту задачу должны решить. В противном случае, вы видите, что происходит вокруг нас.