«Трофеи из Германии» – экскурсовод рассказал о самых интересных городских часах белорусской столицы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Жемчужина археологического наследия – какие артефакты удалось найти в городище на Менке Минску 958 лет. В ритме с ним на протяжении веков идут и стрелки всех городских часов, по которым когда-то сверяли время и возле которых назначали свидания. Сегодня в век технологий башенные часы стали как будто незаметнее. Все же интересно, когда они появились в белорусской столице? Какие из хронометров самые музыкальные и у кого из них есть братья-близнецы? В день рождения города прошлись по улицам Минска, полюбовались самыми известными часами и проверили, все ли они точные.

Пожалуй, это самые знаменитые. Они встречают всех туристов и гостей Минска, которые приезжают в нашу столицу по железной дороге. Размещены они на привокзальной площади, на 11-этажных башнях-близнецах. Ворота Минска – визитная карточка города.

Сергей Визнер, экскурсовод:

Диаметр циферблата составляет почти 3,5 метра, а минимальная длина стрелок составляет 1,5 метра. Данные часы – тоже трофеи из Германии, попали к нам в послевоенные годы. Долгое время механизм часов был оригинальный. До начала 2000-х сердце хронометра заводил сотрудник Белорусской железной дороги. Но потом механизм решили заменить на электронный. Кстати, в часах есть окошко, откуда открывается шикарный вид на привокзальную площадь. Все же они, несмотря на свой возраст, не самые старые.

Историки утверждают, что первые башенные хронометры появились в Минске на ратуше в начале XVII века. Сергей Визнер:

В середине XIX столетия, к большому сожалению, здание ратуши было снесено по личному указанию императора Николая I. В 2002 году здание ратуши было отстроено, а вместе тем сюда и вернулись часы. Правда, конечно, это уже не оригинальный часовой механизм, это уже электронная копия. Что интересно, куранты столичной ратуше каждый час отбивают мотив «Песни о Минске», написанной Игорем Лученком на слова Пимена Панченко.

Эти часы когда-то исполняли не менее известную мелодию Владимира Оловникова «Радзiма мая дарагая». Они умолкли в 70-е годы прошлого столетия в ходе всеобщей борьбы с городским шумом. Анна Меркушевич, корреспондент:

Сергей, мы нашли еще одни интересные часы на здании почтамта. Чем они интересны? Сергей Визнер:

В 1953 году в самом начале Ленинского проспекта, нынешнего проспекта Независимости, было построено величественное здание главного городского почтамта по проекту архитекторов Короля и Духана. 10 лет спустя входную группу портала этого здания украсили очень необычные часы. В чем их особенность? В том, что у них, во-первых, 24-часовой циферблат. Во-вторых, они показывают время в разных городах мира.