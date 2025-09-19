«Трофеи из Германии» – экскурсовод рассказал о самых интересных городских часах белорусской столицы
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Минску 958 лет. В ритме с ним на протяжении веков идут и стрелки всех городских часов, по которым когда-то сверяли время и возле которых назначали свидания. Сегодня в век технологий башенные часы стали как будто незаметнее. Все же интересно, когда они появились в белорусской столице? Какие из хронометров самые музыкальные и у кого из них есть братья-близнецы? В день рождения города прошлись по улицам Минска, полюбовались самыми известными часами и проверили, все ли они точные.
Пожалуй, это самые знаменитые. Они встречают всех туристов и гостей Минска, которые приезжают в нашу столицу по железной дороге. Размещены они на привокзальной площади, на 11-этажных башнях-близнецах. Ворота Минска – визитная карточка города.
Сергей Визнер, экскурсовод:
Диаметр циферблата составляет почти 3,5 метра, а минимальная длина стрелок составляет 1,5 метра. Данные часы – тоже трофеи из Германии, попали к нам в послевоенные годы. Долгое время механизм часов был оригинальный.
До начала 2000-х сердце хронометра заводил сотрудник Белорусской железной дороги. Но потом механизм решили заменить на электронный. Кстати, в часах есть окошко, откуда открывается шикарный вид на привокзальную площадь. Все же они, несмотря на свой возраст, не самые старые.
Историки утверждают, что первые башенные хронометры появились в Минске на ратуше в начале XVII века.
Сергей Визнер:
В середине XIX столетия, к большому сожалению, здание ратуши было снесено по личному указанию императора Николая I. В 2002 году здание ратуши было отстроено, а вместе тем сюда и вернулись часы. Правда, конечно, это уже не оригинальный часовой механизм, это уже электронная копия.
Что интересно, куранты столичной ратуше каждый час отбивают мотив «Песни о Минске», написанной Игорем Лученком на слова Пимена Панченко.
Эти часы когда-то исполняли не менее известную мелодию Владимира Оловникова «Радзiма мая дарагая». Они умолкли в 70-е годы прошлого столетия в ходе всеобщей борьбы с городским шумом.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Сергей, мы нашли еще одни интересные часы на здании почтамта. Чем они интересны?
Сергей Визнер:
В 1953 году в самом начале Ленинского проспекта, нынешнего проспекта Независимости, было построено величественное здание главного городского почтамта по проекту архитекторов Короля и Духана. 10 лет спустя входную группу портала этого здания украсили очень необычные часы. В чем их особенность? В том, что у них, во-первых, 24-часовой циферблат. Во-вторых, они показывают время в разных городах мира.
Интересно, а сколько сейчас в Париже, в Ташкенте? Посмотреть, который час можно в 35 городах планеты, а раньше и вовсе в 50. Кстати, эти часы разработали минские почтовики-рационализаторы. К олимпиаде 1980-го в них заменили циферблат, сделали надписи городов на белорусском языке. Еще один интересный факт – у этих хронометров есть брат-близнец. Находится он в российском городе Чебоксары.
Сергей Визнер:
Еще одна особенность – это самые центральные часы Минска. Почему самые центральные? Потому что именно здесь, внутри ротонды почтамта располагается истинный знак «Нулевой километр» Минска. На Октябрьской площади он символический.
Подробности в видео.