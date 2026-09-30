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Новости по тегу #Сергей Глазьев

Премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства
30 сентября 2026 10:44

Премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства

Глазьев: выполнена практически половина всех задач Договора о Союзном государстве
26 февраля 2026 17:45

Глазьев: выполнена практически половина всех задач Договора о Союзном государстве

Лукашенко – Глазьеву: время показало, что друзей у нас – раз-два и обчёлся, друг без друга мы не можем
25 февраля 2026 16:40

Лукашенко – Глазьеву: время показало, что друзей у нас – раз-два и обчёлся, друг без друга мы не можем

Лукашенко: от Бреста до Владивостока – это Отечество нам потерять нельзя!
16 февраля 2026 17:55

Лукашенко: от Бреста до Владивостока – это Отечество нам потерять нельзя!

Лукашенко – Глазьеву: «Любое государство должно защищать своё»
16 февраля 2026 17:51

Лукашенко – Глазьеву: «Любое государство должно защищать своё»

Заседание Совета Министров Союзного государства пройдёт 2 февраля в Москве
28 января 2026 17:03

Заседание Совета Министров Союзного государства пройдёт 2 февраля в Москве

Председатель Совета Республики провела встречу с госсекретарём Союзного государства
10 октября 2025 16:59

Председатель Совета Республики провела встречу с госсекретарём Союзного государства

Сергей Глазьев рассказал, как сотрудничают ЕАЭС и Союзное государство
26 июня 2025 11:32

Сергей Глазьев рассказал, как сотрудничают ЕАЭС и Союзное государство

Союзное государство является наиболее сложным образованием из всех интеграционных объединений – Глазьев
19 июня 2025 10:52

Союзное государство является наиболее сложным образованием из всех интеграционных объединений – Глазьев

В Минске прошла научно-практическая конференция «Экономика Беларуси: рост, инновации, безопасность»
16 мая 2025 06:42

В Минске прошла научно-практическая конференция «Экономика Беларуси: рост, инновации, безопасность»

Кадры, визит главы МИД в Зимбабве, новый госсекретарь Союзного государства – подводим итоги недели
20 апреля 2025 17:33

Кадры, визит главы МИД в Зимбабве, новый госсекретарь Союзного государства – подводим итоги недели

Лукашенко: отношения Беларуси и России должны быть теснее, чем в унитарном государстве
17 апреля 2025 17:30

Лукашенко: отношения Беларуси и России должны быть теснее, чем в унитарном государстве