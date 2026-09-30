Новости по тегу #Сергей Глазьев

Главная тема обсуждения – финальная сверка повестки. В нее вошли 15 вопросов.
По итогам все семь пунктов повестки были одобрены Высшим госсоветом. Как и поручил Александр Лукашенко, Сергей Глазьев подробно проинформировал журналистов о том, что скрывается за каждым пунктом повестки.
«Накануне Высшего госсовета у нас куча проблем, которые мы должны обсудить, прийти, возможно, к единой точке зрения, если сможем. Мне кажется, таких нет вопросов, где мы не можем наши позиции соотнести и принять единое решение».
«Мы его веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы «сопливые» еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки».
Никому не будет позволено оторвать Беларусь от России, отметил Президент.
Основное внимание на заседании будет уделено итогам совместной работы за 2024-2026 годы.
Во время встречи обсудили и вопросы реализации договоренностей, которые были достигнуты на Форуме регионов в Нижнем Новгороде.
На площадке форума идет диалог межгосударственных объединений. «Пятерка» развивает сотрудничество ШОС с СНГ, о сотрудничестве ЕАЭС и Союзного государства рассказал государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
Перспективы Союзного строительства обсудили на площадках Петербугского форума.
На площадке ученые Союзного государства обсуждали идеи по совершенствованию сотрудничества Беларуси и России.
Для стабильной работы экономики и ее роста в Беларуси сформирован хороший задел. Мы сохранили промышленный потенциал. Развиваем сеть зарубежных поставок. Осваиваем новые экспортные территории.
О главной задаче для Минска и Москвы Президент напомнил на встрече с Сергеем Глазьевым.
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