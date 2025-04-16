Беларусь помогла аграриям Зимбабве значительно повысить урожайность – Каранкевич

Перспективные проекты, кооперационное сотрудничество, расширение договорно-правовой базы – Беларусь и Зимбабве выходят на качественно новый уровень взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективные проекты, кооперационное сотрудничество, расширение договорно-правовой базы – Беларусь и Зимбабве выходят на качественно новый уровень взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В африканской стране работает наша правительственная делегация. Программа этого дня обещает быть насыщенной. Запланированы переговоры с президентом, церемония передачи белорусской техники, а также заседание совместной комиссии и подписание ряда двусторонних документов.
У наших стран огромный потенциал сотрудничества. Одно из направлений, в котором ведется активная работа, – сельское хозяйство. Совместный проект по механизации уже приносит свои плоды. За 5 лет Беларусь помогла местным аграриям заметно повысить урожайность. Об этом во время визита заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если в 2020 году валовый урожай зерна в стране составлял порядка 150 тысяч тонн, то за 4 года, в 2024 году, урожайность (или сбор этого урожая) увеличилась более чем в 3 раза и оценивается уже в 550 тысяч тонн.
Однако вырастить и собрать урожай – это лишь полдела. Важно его обработать и сохранить. Потому еще одно важное направление совместной работы – строительство зерносушильных комплексов. Четыре таких планируется возвести, еще два модернизировать. Это позволит повысить эффективность сельского хозяйства и обновить весь парк техники с применением белорусских технологий и компетенций.