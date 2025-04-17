В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?

Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В кадре сразу три кадра базового уровня Брестской области. В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Причем такого еще не было в истории кадровых дней. За столом два родных брата.
– А Сергей кто тебе?
– Брат.
Сергей Николаевич возглавит Дрогичинский, а Александр Николаевич Пачко переходит из Кобринского руководить Столинским районом, на свою малую родину.
– Столинский район ты знаешь хорошо, родина же.
– Да. Я тем более работал заместителем председателя, начальником сельхозуправления 7 лет в Столине.
– А сколько там сейчас хозяйств?
– 17.
Все районы – это мелиорированные земли. На областных «Дожинках» в Микашевичах глава государства принял решение вернуться к программе развития Брестского Полесья. Читайте здесь.
Сергей Пачко руководил хозяйством, которое дает 20 % валового продукта района. Теперь успех надо масштабировать. Плюс работа с бизнесом, но начнет с потребностей людей.
Сергей Пачко, председатель Дрогичинского районного исполнительного комитета:
Есть проблемы по социальному блоку. И, конечно, небольшое количество промышленных предприятий. Весь район я досконально знаю по селу. Это я отложу чуть-чуть на потом. Надо разобраться с промышленностью, с городом, с благоустройством, социальной направленности.
Кстати, учитывая крупнейшее в Европе низинное болото Званец и уникальный музей «Бездежский фартушок», в качестве нового проекта можно создать туристическую дестинацию. Туристы в Беларусь едут. Есть на что посмотреть. Красивые кадры, которые созданы благодаря правильным кадровым решениям.
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