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В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?

17 апреля 2025 17:53
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Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?-2

В кадре сразу три кадра базового уровня Брестской области. В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Причем такого еще не было в истории кадровых дней. За столом два родных брата.

В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?-4

А Сергей кто тебе?
– Брат.

Сергей Николаевич возглавит Дрогичинский, а Александр Николаевич Пачко переходит из Кобринского руководить Столинским районом, на свою малую родину.

В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?-6

Столинский район ты знаешь хорошо, родина же. 
– Да. Я тем более работал заместителем председателя, начальником сельхозуправления 7 лет в Столине. 
– А сколько там сейчас хозяйств?
– 17. 

Все районы это мелиорированные земли. На областных «Дожинках» в Микашевичах глава государства принял решение вернуться к программе развития Брестского Полесья. Читайте здесь. 

Сергей Пачко руководил хозяйством, которое дает 20 % валового продукта района. Теперь успех надо масштабировать. Плюс работа с бизнесом, но начнет с потребностей людей. 

В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?-8

Сергей Пачко, председатель Дрогичинского районного исполнительного комитета:
Есть проблемы по социальному блоку. И, конечно, небольшое количество промышленных предприятий. Весь район я досконально знаю по селу. Это я отложу чуть-чуть на потом. Надо разобраться с промышленностью, с городом, с благоустройством, социальной направленности. 

Кстати, учитывая крупнейшее в Европе низинное болото Званец и уникальный музей «Бездежский фартушок», в качестве нового проекта можно создать туристическую дестинацию. Туристы в Беларусь едут. Есть на что посмотреть. Красивые кадры, которые созданы благодаря правильным кадровым решениям. 

Подробности смотрите в видео. 

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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