В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?

Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кадре сразу три кадра базового уровня Брестской области. В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Причем такого еще не было в истории кадровых дней. За столом два родных брата.

Сергей Николаевич возглавит Дрогичинский, а Александр Николаевич Пачко переходит из Кобринского руководить Столинским районом, на свою малую родину.

– А Сергей кто тебе? – Брат.

– Столинский район ты знаешь хорошо, родина же.

– Да. Я тем более работал заместителем председателя, начальником сельхозуправления 7 лет в Столине.

– А сколько там сейчас хозяйств?

– 17.

Все районы – это мелиорированные земли. На областных «Дожинках» в Микашевичах глава государства принял решение вернуться к программе развития Брестского Полесья. Читайте здесь.

Сергей Пачко руководил хозяйством, которое дает 20 % валового продукта района. Теперь успех надо масштабировать. Плюс работа с бизнесом, но начнет с потребностей людей.