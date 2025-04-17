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Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарём Союзного государства

17 апреля 2025 10:37
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Выстроить взаимодействие по формуле «единое Отечество – два государства» – главная задача, которая стоит перед союзом Беларуси и России. Трудиться над ее исполнением теперь будет Сергей Глазьев. Сейчас он заместитель госсекретаря Союзного государства, однако вскоре сменит на руководящем посту Дмитрия Мезенцева. О принятом на уровне Президентов решении сегодня, 17 апреля, на встрече с Сергеем Глазьевым объявил Александр Лукашенко. В фокусе внимания – развитие отношений и перспективы сотрудничества «союза двух», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарём Союзного государства-2

На фоне глобальных вызовов и санкционного давления Союзное государство демонстрирует устойчивость и динамичное развитие. Фундамент двустороннего взаимодействия – тесная экономическая интеграция. На этом важном факте глава государства не раз делал акцент. По итогам 2024 года, объем торговли Беларуси и России превысил 56 миллиардов долларов. Основу сотрудничества составляют интеграционные программы, акцент в которых делается в том числе и на импортозамещающую продукцию. 

# Сергей Глазьев # Александр Лукашенко # Союзное государство # Беларусь-Россия

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