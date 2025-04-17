Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарём Союзного государства

Выстроить взаимодействие по формуле «единое Отечество – два государства» – главная задача, которая стоит перед союзом Беларуси и России. Трудиться над ее исполнением теперь будет Сергей Глазьев. Сейчас он заместитель госсекретаря Союзного государства, однако вскоре сменит на руководящем посту Дмитрия Мезенцева. О принятом на уровне Президентов решении сегодня, 17 апреля, на встрече с Сергеем Глазьевым объявил Александр Лукашенко. В фокусе внимания – развитие отношений и перспективы сотрудничества «союза двух», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.