Жемчужина археологического наследия – какие артефакты удалось найти в городище на Менке

Мечтали оказаться в средневековом граде? Прямо сейчас у вас есть такой шанс. Всего в паре километров от столицы, среди насыпных холмов и первозданной природы вас ждет летописный Минск. Этот живописный комплекс на берегах реки Менки – жемчужина археологического наследия страны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Трофеи из Германии» – экскурсовод рассказал о самых интересных городских часах белорусской столицы

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Как правило, города в древней Руси называли по названию реки, на котором они располагались. Вот и получается, что Менск может происходить от реки Менка. Археологические раскопки в этих местах ведутся с 50-х годов прошлого века и не прекращаются до сих пор. Главная цель – подтвердить или опровергнуть одну из самых интригующих теорий: у берегов Менки когда-то находилось крупное сельское поселение. И вот удача! При прорезке вала были обнаружены следы мощных деревянных укреплений – городней. Возможно, именно от этого термина и произошло знакомое нам слово «город».

Андрей Войтехович:

Это были очень могучие такие укрепления. Представьте себе стену шириной более 14 метров, состоящую из двух срубов, соединенные между собой. Эти срубы поднимались на высоту более 6 метров и внутри были заполнены глиной. В основном, конечно, был дуб. Мы совместно с Институтом экспериментальной ботаники взяли спилы с этих бревен. В результате удалось установить точную дату, когда эти деревья были срублены. Срублены они были в зимний период 997-998 годов. Вот это время – уже был отдан княжеский приказ о том, что здесь должен быть возведен город. Приказ выполнен! На 40 гектарах земли закипела жизнь. Неприступное ядро древнего мегаполиса – детинец. У подножия крепости селились самые влиятельные и богатые – люди боярского и дружинного сословия. Более того, здесь бывали с визитами и настоящие знаменитости своего времени. Андрей Войтехович:

Князь Изяслав Владимирович – сын Рогнеды и киевского князя Владимира. Нашли два донышка горшка с изображением его личного знака. Вот это – действительно мы можем утверждать, что князь здесь был.