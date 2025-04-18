Беларусь и Зимбабве договорились разработать дорожную карту сотрудничества до 2030 года

Беларусь во внешней политике следуют принципу: выстраиваем отношения со всеми, кто готов вести взаимовыгодный диалог на равных. И в этом смысле относительно новый, но весьма перспективный вектор – Африка, континент, к которому присматриваются сегодня многие государства планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подчеркнул Президент в поздравлении лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагва и братскому народу этой страны в связи с 45-летием независимости. Зимбабве – одна из последних стран Африки, которая освободилась от колониального гнета британцев. Тогда это была Южная Родезия. Именно на волне борьбы за независимость на политическую арену поднялся нынешний президент Эммерсон Мнангагва.

«Акр национальных героев» – место памяти и мемориал силы в честь борцов против апартеида, расположен на одной из самых высоких точек в окрестностях столицы. С этой вершины начинается история современного Зимбабве. Этот мемориал посетил во время государственного визита Александр Лукашенко. Это были многодневные переговоры, которые придали импульс сотрудничеству Минска и Хараре. Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве. Безусловная доминанта внешнеполитического курса Минска – уважительное отношение к тем государствам, которые отстаивают свою целостность и экономическую независимость. Это основа отношений Беларуси и Зимбабве. Два государства выстраивают равноправный политический диалог, делая ставку в экономике на промышленной кооперации. Накануне главного праздника Зимбабве завершился визит нашей правительственной делегации в Хараре. Стороны договорились разработать дорожную карту сотрудничества до 2030 года.