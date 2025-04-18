Беларусь и Зимбабве договорились разработать дорожную карту сотрудничества до 2030 года
Беларусь во внешней политике следуют принципу: выстраиваем отношения со всеми, кто готов вести взаимовыгодный диалог на равных. И в этом смысле относительно новый, но весьма перспективный вектор – Африка, континент, к которому присматриваются сегодня многие государства планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это подчеркнул Президент в поздравлении лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагва и братскому народу этой страны в связи с 45-летием независимости.
Зимбабве – одна из последних стран Африки, которая освободилась от колониального гнета британцев. Тогда это была Южная Родезия. Именно на волне борьбы за независимость на политическую арену поднялся нынешний президент Эммерсон Мнангагва.
«Акр национальных героев» – место памяти и мемориал силы в честь борцов против апартеида, расположен на одной из самых высоких точек в окрестностях столицы. С этой вершины начинается история современного Зимбабве. Этот мемориал посетил во время государственного визита Александр Лукашенко. Это были многодневные переговоры, которые придали импульс сотрудничеству Минска и Хараре.
Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве.
Безусловная доминанта внешнеполитического курса Минска – уважительное отношение к тем государствам, которые отстаивают свою целостность и экономическую независимость. Это основа отношений Беларуси и Зимбабве.
Два государства выстраивают равноправный политический диалог, делая ставку в экономике на промышленной кооперации. Накануне главного праздника Зимбабве завершился визит нашей правительственной делегации в Хараре. Стороны договорились разработать дорожную карту сотрудничества до 2030 года.
Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Для Беларуси Зимбабве действительно – это ворота в Африку, один из путей, по которым мы идем на так называемый черный континент. И сейчас наши отношения являются, наверное, одним из примеров, как выстраивать партнерство с государствами дальней дуги. В том числе с точки зрения взаимной выгоды.
У Зимбабве есть ресурсы, есть географическое положение. У Беларуси есть опыт, технологии. И мы как бы пытаемся все это выстроить в единую какую-то траекторию.
Минск и Хараре видят большой потенциал для сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры. Детское питание из Беларуси буквально жизненно важный продукт для молодого поколения африканской страны. Благодаря помощи Беларуси аграрии Зимбабве провели два этапа программы механизации сельского хозяйства. Эффект очевиден – за это время урожай пшеницы увеличился в три раза.
В ближайшей перспективе ряд новых проектов. Создание предприятий по переработке отходов, расширение сборки автобусов и поставки машинокомплектов МАЗ. Детали и перспективы, конечно, обсудят в ходе предстоящего визита зимбабвийского лидера в Беларусь. Эммерсон Мнангагва уже посещал нашу страну в 2015-м в статусе вице-президента и в 2019-м уже в должности главы государства.