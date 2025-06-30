Белорусская геополитика – куда движемся и зачем нам международные объединения? Обсудили эксперты

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях? Если хотим сохранить страну, нам нужны союзники, которые готовы за нас вписаться – Дзермант

Алексей Дзермант, политолог:

Во-первых, нужно избавиться от иллюзий. У нас говорят очень часто, Беларусь – это центр Европы. Это чушь! Географически Европа не является самостоятельным континентом, это всего лишь западная оконечность, полуостров Евразии, который возомнил, что он находится в центре мира и диктует всем свою волю. Из этого следует что? Если мы хотим быть свободными, суверенными, идти своим путем, значит, нам нужно защищаться от тех, кто нам эту волю навязывает через давление, попытки госпереворотов, санкции. То есть нам нужен зонтик безопасности. Кто его может обеспечить? Те, кто не предъявляет к нам никаких политических претензий, готов принимать нас такими, какие мы есть, и готов нас включать в том числе в свои технологические промышленные цепочки. Таких гигантов в Евразии два – это Российская Федерация и Китай. И поэтому мы с ними участвуем в тех форматах интеграции, которые отвечают нашим национальным интересам. Это Союзное государство, ОДКБ и ЕАЭС вместе с Россией и другими партнерами и союзниками. И это Шанхайская организация сотрудничества в отношении Китая. То есть если мы хотим сохранить свою страну, нам нужны мощные союзники, которые дают нам оружие, свой рынок и готовы за нас, если что, вписаться. Вот, если просто, почему мы в Евразии. Если нам это неинтересно и мы хотим идти европейским путем так называемым, во-первых, не все с ним согласны. Это значит, нашу страну разорвет. Примерно так, как Украину. Потому что часть, конечно, не захочет отказываться от русского языка, от исторической памяти и от связи с тем же самым Востоком. Мы свой выбор сделали. Но не просто нужно его сделать, продекларировать. Нужно в любом объединении отстаивать свои интересы – с Россией, с Китаем, чтобы мы развивались, а не стояли на месте. Это значит, производство, технологии, безопасность – все в одном пакете. Папик приехал, всем выкрутил руки, 5% ВВП пошло – Петровский о саммите НАТО. Подробнее. Могут ли выжить нейтральные государства сегодня?

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Есть очень простая классификация, согласно которой государства разделяют на малые, средние и крупные. Крупные государства приравниваются к центрам многополярного мира. В нынешних условиях формирования многополярного мира мы можем говорить о 3-4 центрах, в которых есть и Россия, и Китай. Средние государства – довольно амбициозные и тяготеют к крупным. А малые государства, как Республика Беларусь – она вынуждена отстаивать свой суверенитет и получать экономическую выгоду, вынуждена выстраивать взаимоотношения со средними и крупными государствами. Сейчас то же самое происходит, если мы проецируем это на развитие отношений с ЕАЭС, ШОС, Россией в рамках Союзного государства, СНГ и другими. То есть Беларусь вынуждена выстраивать взаимоотношения как экономического характера, так и политического. Другая проблема, что сейчас многие европейские государства, как и Вашингтон, переходят на военные рельсы. То есть если они видят, что какое-то государство активно развивается в экономическом плане, они начинают «давить» это государство военным путем. Есть пример Ирана. Они не могут сделать внутренний переворот в этом государстве и, показывая, говорят, что у них есть ядерное оружие – давайте нанесем максимальный эффект. В этом плане и малое, и среднее государство должно выстраивать взаимоотношения с другими с точки зрения выстраивания пояса безопасности, как ОДКБ. Кирилл Казаков, СТВ:

То есть нейтральное государство в Европе фактически сейчас не выживет? Поэтому Финляндия и Швеция стали членами НАТО, а на Австрию и Швейцарию смотрят уже искоса и что-то им намекают. Никита Беленченко:

Давайте смотреть объективно – нейтральных государств в Европе нет, та же самая Швейцария или Австрия. Кирилл Казаков:

Условно, Ватикан. Никита Беленченко:

Условно, но вклинивание Ватикана в переговорный процесс между Россией и Беларусью – это парадокс. Никто не вклинивает в этот процесс Русскую православную церковь. Нужны ли в Евразии свои аналоги ВОЗ или Красного Креста – рассказал Дмитрий Шевцов. «Доводы о том, что мы маленькие, а вторая страна побольше, – это не аргумент»

Кирилл Казаков:

Союзы очень часто равняют с тем, что, например, Беларусь по экономическим показателям значительно уступает России. Россия, например, уступает Китае. И поэтому говорят, что невозможен союз между странами, которые экономически не равны. Насколько эта фраза – заблуждение, насколько можно строить союзы, условно говоря, Беларуси, России, Китая либо еще каких-то стран не совсем с равными экономическими показателями даже для обывателя? Александр Козлов, независимый экономический эксперт:

Отвечая на ваш вопрос, могу вам привести пример того же Евросоюза. Есть экономики достаточно мощные, крупные, та же Германия, Франция, и есть экономики в Евросоюзе, которые существенно малы. То есть, может быть, не будет такого различия в порядок, как между Беларусью и Россией, но эти различия будут существенными. Если сравнить экономику Германии и экономику Эстонии, Литвы, вы увидите, что за счет даже соотношения ВВП на душу населения. Даже если предположить, что у всех европейских стран ВВП на душу населения одинаково, но количество населения-то разное. Сравните Германию, более 50 миллионов человек, и всю Прибалтику, менее 5 миллионов человек. Так понятно, что тот же порядок и вырисовывается, а, может быть, и больше. То есть сегодня такие интеграционные площадки уже существуют. И у них существует без привязки культурной, а мы еще имеем и культурную, и историческую привязку. Где Германия, а где Литва? У них даже границы общей нет. А что такое Россия и Беларусь? У нас историческая связь, культурная связь. Эти доводы о том, что мы маленькие, а вторая страна побольше, – это не аргумент. И при голосовании ООН Республика Беларусь, несмотря на свой небольшой размер, имеет такой же голос, как и Российская Федерация. Поэтому это не аргумент, с моей точки зрения. Он недостаточно убедительный, по крайней мере. Читайте также: ОДКБ показывает себя крайне профессионально – Дмитрий Шевцов ЕАЭС рано или поздно придет к единой валюте – Козлов Как не допустить конфликтов внутри международных организаций? Мнения Америка находится на грани разрушения своей империи – Авдонин

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Почему Запад сейчас проигрывает? Почему Трамп вместе со всем окружением шоу устраивает? Потому что понимает, что с точки зрения даже статистики, они уже проиграли. Все американские экономические институты независимые публикуют статистику, и там черным по белому видно, в два раза объем производства у Китая, а если брать Азиатско-Тихоокеанский регион, еще брать Россию и нас, то вообще зашкаливает. То есть Америка со своими союзниками уже не может конкурировать с нами. По паритету покупательской способности тоже уже не может конкурировать. И к чему это всегда приводит? Это уже история повторяется. Так рухнула Испания – тоже была империей. Потом рухнула Великобритания – тоже была империей, рухнула. И Америка сейчас фактически находится на грани разрушения. Разрушения ее империи. Почему? Нет экономики, нет финансов и все остальное. Запад давит на страны, которым интересен ЕАЭС?