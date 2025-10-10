В Минске подвели итоги международного форума молодых парламентариев

Реализация различных проектов: от экологии до патриотического воспитания, обмен опытом и совместные инициативы молодежи Союзного государства. В столице подвели итоги первого международного форума молодых парламентариев, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

10 октября в городской ратуше участники представили доклады о результатах двухдневной работы форума и объявили о ближайших совместных инициативах молодежи Союзного государства. Среди них – «Общество равных», серии музыкальных вечеров, экологические флешмобы, а еще – разработки в медиасфере.

Вадим Корягин, депутат Совета Гагаринского муниципального округа города Севастополя IV созыва (Россия): Первый раз вообще выехал за границу Российской Федерации, и это оказался Минск, Республика Беларусь. Очень понравилось, замечательные люди, гостеприимные. Понравилась промышленность, инфраструктура. Город чистый, убранный. Я по образованию учусь на градостроителя. Это профессия, которая связывает дороги, в том числе остановочные комплексы, чтобы людям было комфортно. Я хочу сказать, что Минск – город прекрасный. Мы обсуждали наши проекты, в том числе федеральные, которыми мы занимаемся, и планировали наши дальнейшие взаимодействия, чтобы, можно сказать, поддерживать контакт, который получилось здесь создать.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Большой запрос на экологию, на озеленение, какие приемы, интересные проекты, которые развиваются у нас в городе. И мы отметили, что молодежь в развитии города, в урбанистике, в тех городах, которые были представлены, не так вовлечена, как это у нас. И им это очень понравилось. То, что у нас именно молодые люди предлагают и реализовывают такие проекты.

В торжественной обстановке ребятам вручили сертификаты об участии. В 2025 году форум проходил впервые. Планируется, что он станет традиционным.