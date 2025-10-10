В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры

В столице в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры. За плодотворный труд и высокие достижения грамотами и благодарностями отметили более 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале собрались те, кто ежедневно наполняет культурную жизнь Минска яркими эмоциями и впечатлениями: артисты, музыканты, организаторы концертов и сотрудники музеев, театров и школ искусств. В их адрес звучали слова благодарности за самоотдачу и вклад в профессию. Ведь работники сферы культуры не только сохраняют, но и приумножают национальные ценности.

Татьяна Кутыловская, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки: Стаж работы у меня в учебном заведении уже большой, потому что я работаю, как молодой специалист пришла, так и работаю уже в течение 22 лет. Получить данную награду, конечно же, волнительно. От того, что твой труд оценен, что мы работаем на благо нашей страны, растим наше поколение.

Галина Ловчая, заведующая отделением фортепиано Детской музыкальной школы искусств № 4 имени И.М. Лученка: Очень люблю свою работу, очень люблю своих учеников и вижу, что дети отвечают взаимностью. Люблю очень свой коллектив, своих педагогов. Чем могу помогаю.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Труд этих людей – это не просто работа, это служение на сохранение и приумножение культурного наследия нашей страны. Мы занимаемся в том числе и воспитанием подрастающего поколения, мы детям прививаем любовь к музыке, к нашему искусству.

Свой профессиональный праздник работники культуры, а их в столице более пяти тысяч, отметят уже в это воскресенье, 12 октября.