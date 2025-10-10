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В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры

10 октября 2025 17:41
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В столице в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры. За плодотворный труд и высокие достижения грамотами и благодарностями отметили более 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры-2

В зале собрались те, кто ежедневно наполняет культурную жизнь Минска яркими эмоциями и впечатлениями: артисты, музыканты, организаторы концертов и сотрудники музеев, театров и школ искусств. В их адрес звучали слова благодарности за самоотдачу и вклад в профессию. Ведь работники сферы культуры не только сохраняют, но и приумножают национальные ценности.

В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры-4

Татьяна Кутыловская, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки:
Стаж работы у меня в учебном заведении уже большой, потому что я работаю, как молодой специалист пришла, так и работаю уже в течение 22 лет. Получить данную награду, конечно же, волнительно. От того, что твой труд оценен, что мы работаем на благо нашей страны, растим наше поколение.

В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры-6

Галина Ловчая, заведующая отделением фортепиано Детской музыкальной школы искусств № 4 имени И.М. Лученка:
Очень люблю свою работу, очень люблю своих учеников и вижу, что дети отвечают взаимностью. Люблю очень свой коллектив, своих педагогов. Чем могу помогаю.

В Минске в преддверии профессионального праздника чествовали лучших работников культуры-8

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Труд этих людей – это не просто работа, это служение на сохранение и приумножение культурного наследия нашей страны. Мы занимаемся в том числе и воспитанием подрастающего поколения, мы детям прививаем любовь к музыке, к нашему искусству.

Свой профессиональный праздник работники культуры, а их в столице более пяти тысяч, отметят уже в это воскресенье, 12 октября.

# Культура Беларуси

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