Чем прочнее союзы, тем сильнее страна – политолог о ключевой цели белорусской внешней политики

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Беларусь активно идет на Восток. Белорусское евразийство становится не просто теорией, а реальной практикой и стратегией. Какова же суть этой стратегии и перспективы ее реализации?

Республика Беларусь в условиях нового передела мира и крайне жесткой, даже жестокой конкуренции за достойное место в нем выбрала свой путь, обусловленный всей нашей предыдущей историей и естественным выбором народа, который доверяет Президенту вести страну именно таким курсом.

Изначально мы открыты для всех, кто идет к нам с добром и уважает наш суверенитет, но таковы, увы, далеко не все государства и организации. Поэтому мы должны искать надежных союзников и партнеров, с которыми можно иметь дело, а не опасаться удара в спину или непонятных претензий.

Именно поэтому наше государство стремится найти в каждом регионе мира «опорную» страну, с которой можно выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения. Ближний Восток, регион Персидского залива – один из важнейших мировых узлов, где завязаны большие ресурсы, деньги и возможности.

И Беларуси удалось там закрепиться, иметь хорошие отношения со многими правительствами, но Султанат Оман занимает особое место, потому как из всех арабских стран залива у него очень большой запрос на создание будущего – эпохи, где уже не углеводороды, возможно, будут самым ценным и важным.

И поэтому Оман ищет для реализации у себя то, что будет востребовано в ближайшее время, – новые технологии, возможности инвестирования в новые отрасли. Это искусственный интеллект и биотехнологии, сельское хозяйство нового уровня, которое может развиваться даже в сложных условиях пустыни.

Это медицина, фармацевтика, ветеринарные препараты и экологические продукты питания. Сейчас, например, востребована не просто еда, а продукция, которая не просто не вредна, но еще и лечит. И все это Беларусь может делать вместе с Оманом. Для нас это еще и возможность выхода на рынки стран всего региона.

И это только одна часть стратегии, которая еще недавно могла казаться «экзотичной» – сотрудничество со странами так называемой дальней дуги. Но мы никогда не забываем про приоритет нашего евразийского пространства, скрепленного интеграционными союзами в виде Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств.