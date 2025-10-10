Давайте видеть партнёров друг в друге – Лукашенко призвал страны СНГ укреплять экономический фундамент

Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества видится Александру Лукашенко. К коллегам по интеграционному (к слову, старейшему на постсоветском пространстве) союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе. За столом переговоров наш Президент обозначит приоритеты Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У любой современной интеграции экономическая основа. Да, у нас есть сугубо экономический ЕАЭС. Но теперь любой союз – это борьба за благополучие. Если сырьевых и трудовых ресурсов у Содружества достаточно, то технологический и промышленный потенциал необходимо укреплять, опираясь друг на друга. Осваивать новые компетенции, заниматься инвестированием своего пространства. 29 сентября в Минске был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии экономического развития СНГ. Президент предлагает более смелый и решительный шаг. Исторический.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, рискну экспромтом предложить один такой серьезный план наших действий. Главное – это экономика, это фундамент. Читайте здесь. Мы можем скоординировать наше военное сотрудничество таким образом, что сюда не сунет нос никто. Но надо наконец-то найти ответы на самые серьезные и глобальные вопросы, ни в коем случае не затронув амбиции каждого из наших государств. Но это надо начинать делать сейчас. Это для нас вызов, мы порой как страус голову в песок прячем, как будто этого не существует. Но без этой экономической составляющей не будет никакого сотрудничества – ни политического, ни дипломатического, ни военного. И будем хвататься то за США, то за Европейский союз, Африку, Азию, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без закрытых тем. В принципе, многое из того, что предлагал Александр Лукашенко, теперь мейнстрим в Содружестве. В Душанбе принята Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Белорусский лидер зачастую в авангарде управленческих решений.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наша страна в интеграционных объединениях является двигателем. И, на мой взгляд, все то, что Президент говорил на протяжении ряда лет, то, к чему многие его коллеги (как бы это неправильно с моей стороны ни звучало) относились где-то скептически, но сейчас это все находит подтверждение. И все голосуют за то, к чему Президент призывал несколько лет назад. За первое полугодие ВВП стран Содружества вырос на 2,2 %. А сугубо экономический ЕС не достиг и процента. Вот вам и декларативный союз. СНГ нуждается в позиционировании своего образа. Евразия становится сердцем нового миропорядка. Центр Евразии – это Содружество. Подробности. СНГ стал с плюсом. Исторический момент: Шанхайская организация сотрудничества – теперь наблюдатель при СНГ. Интеграция Содружества и ЕАЭС – это серьезные участники создания справедливого многополярного мироустройства. Мы выходим за рамки постсоветских границ и изначальной идеи Содружества – тихо сидеть на своем пространстве. Наша интеграция уже давно выпуталась из дебрей Беловежья – вместо организации-амортизатора превратилась в пространство развития.