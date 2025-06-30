Папик приехал, всем выкрутил руки, 5% ВВП пошло – Петровский о саммите НАТО
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?
Петр Петровский, политолог:
Тезис кризисов всех интеграционных проектов в мире. Посмотрите, Европейский союз, «Брексит», выкручивают руки Венгрии, санкции накладывают Словакии, Польше. Доходит до того, что рост евроскептических настроений такой, что просто фальсифицируют выборы, как в Румынии, отменяют, переголосовывают – миллион семьсот тысяч душ мертвых.
Посмотрите на саммит НАТО. Папик приехал, всем выкрутил руки, 5 % ВВП пошли. При этом Урсула фон дер Ляйен и европейцы не доверяют Соединенным Штатам Америки и что происходит? 800 миллиардов евро будут выделять на параллельную свою оборонную программу. С чем это связано? С тем, что идет переформатирование мировой экономики. Запад теряет те свои преимущества, фактически то колониальное наследие, когда он просто эксплуатировал других, хотя имеет институты.
Давайте все согласимся, что доллар США – это пока единственная резервная валюта и мы на сегодня империализм Запада чувствуем на себе. Когда доллар идут люди менять, не могут поменять, потому что он заплесневевший или что-то еще.
Петр Петровский:
То есть, несмотря на то, что есть соглашение Всемирного банка, МВФ и стоит вопрос, что с этим делать? Создавать свои параллельные структуры, свою финансовую систему, коллективный Восток и прочее. Мы это все делаем. В результате что? Имеются различного роды транснациональные корпорации, элиты, которым неинтересно открываться, открывать рынки и прочее.
Либо, как Армения в ОДКБ заморозила себя. И что у нас получается? 18 пунктов не выполнено. Причем эти пункты больше даже не к Беларуси. Единый рынок нефти и газа Беларусь никак не сделает сама. Либо транспортные услуги – тут надо всем садиться.
Поэтому если мы хотим, как Президент говорит, чтобы нас не уничтожили те господа, которые хотят восстановить свое господство и не допустить роста альтернативных центров, нам надо максимальная дисциплина и ставить некоторым транснациональным корпорациям интересы интеграции превыше своих узких корпоративных интересов. Факт – 50 миллиардов кубометров газа не могут продать. Так дайте их внутри, переработайте их внутри экономики Евразийского экономического союза, чем их просто испражнять в атмосферу.
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