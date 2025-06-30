Папик приехал, всем выкрутил руки, 5% ВВП пошло – Петровский о саммите НАТО

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?

Петр Петровский, политолог:

Тезис кризисов всех интеграционных проектов в мире. Посмотрите, Европейский союз, «Брексит», выкручивают руки Венгрии, санкции накладывают Словакии, Польше. Доходит до того, что рост евроскептических настроений такой, что просто фальсифицируют выборы, как в Румынии, отменяют, переголосовывают – миллион семьсот тысяч душ мертвых.

Посмотрите на саммит НАТО. Папик приехал, всем выкрутил руки, 5 % ВВП пошли. При этом Урсула фон дер Ляйен и европейцы не доверяют Соединенным Штатам Америки и что происходит? 800 миллиардов евро будут выделять на параллельную свою оборонную программу. С чем это связано? С тем, что идет переформатирование мировой экономики. Запад теряет те свои преимущества, фактически то колониальное наследие, когда он просто эксплуатировал других, хотя имеет институты.

Давайте все согласимся, что доллар США – это пока единственная резервная валюта и мы на сегодня империализм Запада чувствуем на себе. Когда доллар идут люди менять, не могут поменять, потому что он заплесневевший или что-то еще.