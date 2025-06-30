Почему ЕАЭС более перспективный, чем Евросоюз? Ответил аналитик БИСИ

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?

Кирилл Казаков, СТВ: Я подслушал в кулуарах, как многие журналисты задавали такой вопрос: «А мы можем говорить о том, что если ЕАЭС и ЕС существуют на одном континенте, то они являются своими историческими если не врагами, то хотя бы конкурентами?» По идее, мы говорим «интеграция интеграций», но с другой стороны, Европа совершенно не заинтересована в усилении Евразийского союза.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь важен другой аспект, и как раз на этой встрече было главами государства – и нашим Президентом, и Президентом Российской Федерации – четко обозначено: в отличие от других союзов, у нас есть самое главное. У нас есть огромная ресурсная база, у нас есть природное сырье, помимо рынка огромного. И как результат, естественно, ни один Евросоюз без сырья существовать не может.

Они сейчас пытаются санкции вводить, что-то возмущаться, но как только их отрезали от дешевых энергоносителей и от рынка Российской Федерации, прошло меньше трех лет – и у них посыпались все корпорации. Банки уже на грани разорения, потому что автопроизводители, нефтехимия не платят кредиты. Поэтому мы более перспективные, чем Евросоюз. Это надо четко понимать.