Правительственная делегация Ливии прибыла с официальным визитом в Беларусь

Правительственная делегация Ливии прибыла с официальным визитом в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливийский борт приземлился в Национальном аэропорту Минск. Почетных гостей встретил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич.

В соответствии с протоколом делегацию приветствовала рота почетного караула. Это в том числе показатель значимости визита. В программе ливийских гостей серия переговоров, а также посещение ведущих отечественных предприятий и учреждений. Нынешний визит – в продолжение договоренностей на высшем уровне.

Импульс нашему сотрудничеству придала встреча Александра Лукашенко с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Белкасимом Хафтаром, которая состоялась в феврале 2025 года. После этих переговоров белорусская делегация не единожды посетила Бенгази.

Теперь ливийская сторона приехала с ответным визитом. Наши партнеры заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. Среди перспективных направлений – промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение.