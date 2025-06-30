Как не допустить конфликтов внутри международных организаций? Мнения

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ: Важно не наполнять конкретную организацию дополнительными функциями. То есть если мы говорим ЕАЭС, не надо ей давать именно вопросы безопасности, чтобы она решала. Здесь, может быть, принципиально подумать об интеграции интеграций, но есть взаимодействии ЕАЭС и ОДКБ в плане безопасности. Но это просто в качестве ремарки, потому что это дискуссионный вопрос…

Петр Петровский, политолог:

Чтобы внутри не было конфликтов, надо, чтобы сами участники интеграции были заинтересованы в сохранении и развитии внутренних связей. А для этого должно быть открытие рынков, для этого должны выполняться те правила игры внутри. Откуда возникают конфликты? Конфликты возникают, когда нет правил игры.

ШОС возьмем. Индия, Пакистан – два члена ШОС, которые для чего были объединены в ШОС? Для того, чтобы был баланс в ШОС. Но пока ШОС не вышла на тот уровень, чтобы наполнить индийско-пакистанские отношения тем содержанием, которое бы нивелировало этот конфликт, свело его, как минимум, в тлеющую либо вообще никакую фазу.

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