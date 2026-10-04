Новости по тегу #Алексей Авдонин

«О чем они договорились по послаблениям? Снижены тарифы на американскую сельхозпродукцию, морепродукты, древесину, косметику и некое медицинское оборудование, которое будет поставляться в США. А китайцы чего достигли? Бытовая техника, автомобили, потребительские товары, игрушки».
В Березе, у стен бывшего польского концлагеря Береза‑Картузская, всебелорусского места памяти жертв польской оккупации, собрались белорусы со всей страны.
Оно проведено Институтом социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований и касается социально-экономического развития страны.
Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? И где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли?
Эксперты комментируют приглашение белорусского лидера в Совет мира.
Нам есть чем гордиться, что беречь и защищать – об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
Первый рабочий понедельник 2026 года во Дворце Независимости начался с доклада Президенту посла Беларуси в России Александра Рогожника.
Российские инвестиции в белорусскую экономику также растут.
Запад не учел, что мир куда больше, отметил в ходе своего послания Александр Лукашенко.
На первое место ставится наш гражданин и повышение его благосостояния.
По-другому можно сказать: крупнейших корпораций и банков.
К ВНС приковано очень большое внимание со стороны и Польши, и стран Балтии, и Украины. Почему? Потому что прекрасно понимают, что Беларусь в настоящее время задает вектор развития в принципе Восточной Европы.
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