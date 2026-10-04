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Новости по тегу #Алексей Авдонин

Алексей Авдонин объяснил, как Китай сделал США своим аграрным придатком
04 октября 2026 20:48

Алексей Авдонин объяснил, как Китай сделал США своим аграрным придатком

В Березе прошли знаковые мероприятия, посвященные событиям 1939 года
17 сентября 2026 06:35

В Березе прошли знаковые мероприятия, посвященные событиям 1939 года

Крепкое здоровье, семья и мирное небо! Что волнует белорусов – результаты социсследования
10 сентября 2026 19:21

Крепкое здоровье, семья и мирное небо! Что волнует белорусов – результаты социсследования

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили
04 мая 2026 17:51

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили

Авдонин: между структурами ООН и Советом мира идёт некая игра
20 января 2026 17:04

Авдонин: между структурами ООН и Советом мира идёт некая игра

Вручение премий «За духовное возрождение»! Кого наградил Лукашенко и с чем обратился к белорусам?
08 января 2026 20:22

Вручение премий «За духовное возрождение»! Кого наградил Лукашенко и с чем обратился к белорусам?

Лукашенко: 2026 год мы провалить никак не должны
05 января 2026 17:51

Лукашенко: 2026 год мы провалить никак не должны

Беларусь фактически вышла на рекордный показатель экспорта в Россию – Рогожник
05 января 2026 16:37

Беларусь фактически вышла на рекордный показатель экспорта в Россию – Рогожник

Авдонин: «Орешник» меняет баланс силы в Европе
20 декабря 2025 16:47

Авдонин: «Орешник» меняет баланс силы в Европе

Авдонин о ВНС: основная задача – через пять лет белорус должен стать богаче
17 декабря 2025 19:23

Авдонин о ВНС: основная задача – через пять лет белорус должен стать богаче

Авдонин о важности ВНС: в Беларуси сосредоточены интересы ключевых центров силы
17 декабря 2025 18:53

Авдонин о важности ВНС: в Беларуси сосредоточены интересы ключевых центров силы

Авдонин: ВНС определяет будущее не только Беларуси, а именно всего региона Восточной Европы
17 декабря 2025 18:44

Авдонин: ВНС определяет будущее не только Беларуси, а именно всего региона Восточной Европы