Дзермант: если хотим жить своим умом, мы должны быть в союзе с теми, кто это право уважает

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?

Кирилл Казаков, СТВ: Я правильно понимаю? Если по-детски говорить, с этими будем дружить, нам дадут возможность выбора, а вот с этими начнем дружить, не дадут возможность выбора? У нас на этой неделе День Независимости, и это парадоксальная ситуация – для того чтобы сохранить независимость страны, нам нужно вступить в союз с теми, кто эту независимость примет такой, какой она есть.

Алексей Дзермант, политолог:

Совершенно верно, потому что мы увидели после распада Советского Союза, когда были розовые очки и смотрели на Запад, на Америку многие, в том числе и здесь, и в России, и в Украине, что там манна небесная, они все дадут. Но мы увидели, как на Западе управляют жесткие и циничные элиты, для которых мы всего лишь жертва и ресурс для их выживания. Поэтому, если мы хотим жить своим умом, по своим правилам, мы должны быть в союзе с теми, кто это право уважает и может вместе с нами развиваться и давать такую возможность.