Надводный беспилотник и плёнка из картофельных очистков – узнали о разработках бобруйских школьников

Трамплин в профессию – будущих инженеров растят со школьной скамьи. Уже два года при поддержке Министерства образования в белорусских школах работают инженерные классы. Сейчас по всей стране их более 500. А в гимназии № 3 Бобруйска имени митрополита Филарета пошли дальше и организовали допрофильную подготовку своих учащихся по технической направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Мычка продолжит тему.

Однажды на рыбалке Лиза ждала поклевки, но в итоге сама «поймала» нечто большее – идею. Девушка всерьез озабочена состоянием белорусских озер и рек, поэтому и придумала надводный беспилотник, который станет личным помощником экологов. Аппарат автономно собирает данные о качестве воды до 4 часов, а его использование в разы дешевле традиционных методов с моторными лодками. Главный козырь – возможность проникать в труднодоступные зоны. Почти все детали устройства напечатаны на 3D-принтере в школьной лаборатории, а основа конструкции – простая пластиковая труба.

6 лет назад гуманитарная гимназия № 3 Бобруйска совершила крутой вираж, взяв курс на технические науки. Здесь создали инженерный центр – пространство для творчества и знаний, куда путь открыт уже с первого класса. Углубленная инженерная подготовка начинается не c выпускных, а с восьмого класса, чтобы у ребят было время на полноценное погружение. Самый продуктивный формат – собственный проект. Придумать, собрать своими руками, увидеть результат в деле. От простого конструктора «Лего» до 3D-принтера – здесь зажигают те самые искры, из которых рождается технологическое будущее.

Выпускник Никита Толстенков и вовсе прикоснулся к науке будущего: вместе с командой разработал способ получения нанокристаллической целлюлозы – пленки из картофельных очистков. Это уже реальные шаги к экономике замкнутого цикла.

Никита Толстенков, учащийся бобруйской гимназии № 3 имени митрополита Филарета (Вахромеева):

Все отходы, которые образуются, можно превращать в высокоактивный уголь, который в дальнейшем можно формовать в таблетки и уже продавать в аптеках, использовать в медицине и так далее. То есть для лечения различных заболеваний. А сами эти пленки будут съедобными, тоже мусора никакого не будет.

В инженерном центре постоянно работают восемь преподавателей. Евгений Смирнов – один из них. Инженер-программист по образованию мог бы строить карьеру в IT-сфере, но выбрал путь педагога. Отчасти потому, что в его школьные годы таких возможностей просто не было. И он по-доброму завидует новому поколению, ведь у сегодняшних ребят есть не только инструменты, но и главное богатство – запас времени. Та самая фора, которая позволяет не бояться ошибок, пробовать разное и к выпуску уже твердо идти к своей мечте.