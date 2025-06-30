Нужны ли в Евразии свои аналоги ВОЗ или Красного Креста – рассказал Дмитрий Шевцов

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы знаете, очень хорошая идея, на самом деле. Почему? Потому что на сегодняшний момент мы работаем в рамках Россотрудничества с общественными объединениями Российской Федерации, но мы же понимаем, какое количество других общественных организаций Казахстана, Азербайджана, Армении и других стран. Почему нет? Куба и так дальше. Потому что очень много стран, которые хотят просто быть даже наблюдателями в этой организации.
И это очень неплохая альтернатива. Потому что есть чем обмениваться, не только культурно, развитие молодежи, развитие общих подходов социальных, медико-социальных подходов, в том числе обмен мнениями. Это очень интересная идея.
Алена Сырова, СТВ:
Но как долго вообще альтернативный Красный Крест, условно, на нашем пространстве может создаваться? Это же дело не быстрое.
Дмитрий Шевцов:
Альтернативный Красный Крест не сможет создаваться… Хотя в свое время у нас был Красный Крест и Красный Полумесяц СССР, который точно также был изгоем, потому что стоял великий железный занавес. И очень шикарно работало и продолжало работать до тех пор, пока не развалился Советский Союз.
Поэтому мы должны понимать, что все новое тоже будет претерпевать какие-то свои видоизменения, опять же, обкатку, притирку, потому что мы видим, что любая площадка все равно сначала какой-то конфликт интересов: у нас так, у вас так. И уже, если так говорить, набившись лбами об стену, уже садятся за стол переговоров и начинают выстраивать взаимоотношения. Тем не менее те, кто хочет выстроить хорошее, объективное, равноправное отношение, всегда придут к общему знаменателю.