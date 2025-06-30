Нужны ли в Евразии свои аналоги ВОЗ или Красного Креста – рассказал Дмитрий Шевцов

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, очень хорошая идея, на самом деле. Почему? Потому что на сегодняшний момент мы работаем в рамках Россотрудничества с общественными объединениями Российской Федерации, но мы же понимаем, какое количество других общественных организаций Казахстана, Азербайджана, Армении и других стран. Почему нет? Куба и так дальше. Потому что очень много стран, которые хотят просто быть даже наблюдателями в этой организации. И это очень неплохая альтернатива. Потому что есть чем обмениваться, не только культурно, развитие молодежи, развитие общих подходов социальных, медико-социальных подходов, в том числе обмен мнениями. Это очень интересная идея.