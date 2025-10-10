Погибли шесть человек. На Гомельщине произошло ДТП с маршруткой

Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и внедорожника Volkswagen случилось на трассе Р-31 в Светлогорском районе. По предварительным данным, во время обгона водитель микроавтобуса съехал на встречную полосу. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек погибли и десять были госпитализированы. Об этом сообщает МВД Беларуси в Telegram-канале.

По распоряжению министра внутренних дел на место происшествия выехал начальник управления ГУ ГАИ Виктор Ротченков. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, врачи. На месте работает следственно-оперативная группа.



Фото: Telegram-канал МВД Беларуси