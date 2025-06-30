ОДКБ показывает себя крайне профессионально – Дмитрий Шевцов

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях? Алена Сырова, СТВ:

Что думаете насчет этой структуры, насколько она вообще необходима сейчас Беларуси, насколько нужно в ней активно участвовать и спасать? По ощущениям, Александр Григорьевич на всех этих саммитах просто делает все для того, чтобы встряхнуть наконец ОДКБ и он как будто бы заработал.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это абсолютно так. Она очень нужна не только Республике Беларусь, а всем, кто входит в Организацию коллективной безопасности, точно так же, как и в ЕАЭС. Здесь – экономический, а здесь – военный союз. И они не смешиваются, у каждого есть свое направление. То, что было в Казахстане, когда войска российской и белорусской армии зашли в Казахстан, ликвидировали ситуацию и вышли оттуда буквально за одну неделю. Для всего мира показали слаженность, организацию работы, максимальный профессионализм, когда никто толком не пострадал из мирных жителей, все это было ликвидировано очень быстро, очень гладко, без каких-либо последствий, и ушли.