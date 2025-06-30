Инвестирование, общая молодёжная политика – Новикова рассказала, что рассматривают в документах ШОС

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?
Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:
Если бы мы остановились – сомнут, обгонят. Более того, в мире сегодня наблюдается (это тенденция не только наших интеграционных группировок) – практически нет ни одной страны, которая бы хотя бы в одну группировку не вошла.
В той или иной мере многие страны входят в первую, вторую, третью, там идет субрегионализация и так далее. Поэтому то, что мы вошли в ШОС и собираемся войти в БРИКС, – это будет прекрасно.
Нужно переходить к конкретным делам. Многие, когда заканчиваются эти саммиты, форумы, документы не просматривают и думают, что интеграция не двигается. Это неправильный подход. Я изучала документы и посмотрела документы по ШОС. Там очень глубокие документы. Там идет речь об инвестировании, о молодежной политике общей.
Ирина Новикова:
Очень важный момент – обсуждается вопрос о едином рынке труда. Предположим, Пакистан находится в интеграционной группировке. Для них важен вопрос, как трудоустроить свое население, куда направить. Почему к нам приедут специалисты из Пакистана? Это шаги, которые закладывались в этих соглашениях. Поэтому говорить о том, что собрались – да, по телевизору мы видим и в газетах. Там действительно очень большая программа. Никто этого читать не будет.
Поэтому все думают, что вот собрались, потусовались и расстались. Нет, в ШОС медленно, потому что это большая группировку, но движение идет.