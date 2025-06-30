Инвестирование, общая молодёжная политика – Новикова рассказала, что рассматривают в документах ШОС

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Если бы мы остановились – сомнут, обгонят. Более того, в мире сегодня наблюдается (это тенденция не только наших интеграционных группировок) – практически нет ни одной страны, которая бы хотя бы в одну группировку не вошла.

В той или иной мере многие страны входят в первую, вторую, третью, там идет субрегионализация и так далее. Поэтому то, что мы вошли в ШОС и собираемся войти в БРИКС, – это будет прекрасно.

Нужно переходить к конкретным делам. Многие, когда заканчиваются эти саммиты, форумы, документы не просматривают и думают, что интеграция не двигается. Это неправильный подход. Я изучала документы и посмотрела документы по ШОС. Там очень глубокие документы. Там идет речь об инвестировании, о молодежной политике общей.