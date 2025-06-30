ЕАЭС рано или поздно придёт к единой валюте – Козлов

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?
Александр Козлов, независимый экономический эксперт:
Если посмотреть историю того же Евросоюза, про который упоминали, все начиналось с малого. И в конечном счете страны, которые входят в Евросоюз, пришли к единой валюте – евро.
Вначале была виртуальная валюта, потом появилась евровалюта так называемая, и страны работают по определенным правилам. Что касаемо нашего пространства, нашего союза с Российской Федерации, Евразийского экономического союза, куда входят пять государств, то, конечно же, рано или поздно мы придем к единой валюте или к формуле расчетов.
Александр Козлов:
Может быть, это не будет та единая валюта, типа как евро или какая-то другая денежная единица. Это будет, скорее, наднациональная валюта, единица, которая будет рассчитываться или к которой будут привязаны национальные валюты. Но расчеты будут проходить по единым для всех правилам.
В этом, в принципе, заинтересованы все страны, чтобы не было манипуляций валютными стоимостями. И я думаю, что в ближайшее время, в горизонте 5-10 лет, мы к этому решению придем.
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