ЕАЭС рано или поздно придёт к единой валюте – Козлов

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты вместе с ведущими разбирались в глобальных вопросах: союзные треки и независимость. Почему здоровые интеграционные процессы могут лишь укрепить суверенитет страны? И какой профит экономический и политический у Беларуси от того, что она состоит в различных международных объединениях?

Александр Козлов, независимый экономический эксперт:

Если посмотреть историю того же Евросоюза, про который упоминали, все начиналось с малого. И в конечном счете страны, которые входят в Евросоюз, пришли к единой валюте – евро. Вначале была виртуальная валюта, потом появилась евровалюта так называемая, и страны работают по определенным правилам. Что касаемо нашего пространства, нашего союза с Российской Федерации, Евразийского экономического союза, куда входят пять государств, то, конечно же, рано или поздно мы придем к единой валюте или к формуле расчетов.