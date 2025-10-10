В Минске прошёл благотворительный молодёжный бал «Добрый вечер»

Приветственный адрес участникам направила Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси подчеркнула значимость события, отметив, что такие мероприятия дают возможность найти новых знакомых и обрести единомышленников. 10 октября, в стенах Образовательного центра безопасности МЧС в едином ритме кружились 240 самых стильных и активных студентов из ведущих вузов страны.

Вечер изящных манер, летящих платьев и благородных порывов. В Минске прошел III благотворительный молодежный бал «Добрый вечер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зал полон. Это ли не лучшее доказательство популярности прекрасной традиции? Событие вышло далеко за рамки столицы. Прямое включение соединило Минск с областными центрами, где сегодня также кружились в танце сотни пар. Кто-то с классическим вальсом на «ты», а для кого-то это первый опыт после школьного выпускного. Однако для каждого эмоции непередаваемые.

Было очень интересно. Очень классная возможность познакомиться с ребятами из МЧС и с девушками из медицинского университета. Очень положительные эмоции, очень рада, что я смогла сюда попасть.

До этого танцевал в школе, было очень интересно вспомнить, каково это. Также встретил достаточно много интересных девушек, с которыми за время вечера успел пообщаться.

Я очень ценю такую возможность, что можно поучаствовать и познакомиться с разными молодыми людьми, еще и в таком благородном формате, как бал. Поэтому очень интересно быть частью этого мероприятия.

Главный лейтмотив вечера, помимо танцев, – благотворительность. Трогательным символом, как и всегда, стал нежный белорусский василек. Изящные броши, созданные руками людей с ограниченными возможностями, участники покупали за символическую плату, чтобы подарить своему спутнику или спутнице. Собранные средства в Минске отправятся в центр, который занимается спасением, лечением и заботой о лошадях.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Воспитание у молодежи чувства благотворительности, чувства желания помочь тому, кто в этом нуждается, – это тоже важно и обязательно, как отличительная черта нас – белорусов.

Благотворительная история получилась, буду очень рада, если она не останется только благотворительной, а закончится еще и какими-то семейными историями, когда мы будем уже вести подсчет появлению молодых семей в нашей стране.