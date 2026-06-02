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Новости по тегу #Александр Козлов

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране
02 июня 2026 17:56

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране

Белорусская геополитика – куда движемся и зачем нам международные объединения? Обсудили эксперты
30 июня 2025 19:07

Белорусская геополитика – куда движемся и зачем нам международные объединения? Обсудили эксперты

ЕАЭС рано или поздно придёт к единой валюте – Козлов
30 июня 2025 16:47

ЕАЭС рано или поздно придёт к единой валюте – Козлов

«Заводы без людей – ничего» – экономический аналитик о важности человеческого капитала для Беларуси
02 декабря 2024 16:58

«Заводы без людей – ничего» – экономический аналитик о важности человеческого капитала для Беларуси

Может ли Китай вытеснить Беларусь на российском рынке – мнения экспертов
02 декабря 2024 16:35

Может ли Китай вытеснить Беларусь на российском рынке – мнения экспертов

В Минске прошло совместное заседание природоохранных ведомств Беларуси и России
25 ноября 2024 07:29

В Минске прошло совместное заседание природоохранных ведомств Беларуси и России

Что с бизнесом в Беларуси и как изменится Налоговый кодекс? Разбирались эксперты «По существу»
30 октября 2023 18:14

Что с бизнесом в Беларуси и как изменится Налоговый кодекс? Разбирались эксперты «По существу»

Зачем Беларуси налог на богатство и в каких ещё странах он есть – прокомментировал независимый экономист
30 октября 2023 16:01

Зачем Беларуси налог на богатство и в каких ещё странах он есть – прокомментировал независимый экономист

«Это новое поколение, которое нас заменит». Митинг-реквием, посвящённый 78-летию Победы, прошёл в Минске
04 мая 2023 13:37

«Это новое поколение, которое нас заменит». Митинг-реквием, посвящённый 78-летию Победы, прошёл в Минске

Поводов для спекуляций нет. Разбираемся в решениях, принятых во время визита Лукашенко в Россию
09 апреля 2023 18:50

Поводов для спекуляций нет. Разбираемся в решениях, принятых во время визита Лукашенко в Россию

«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»
12 января 2023 15:55

«Им нужно внимание». Ветераны войны пришли на встречу с ребятами в школу в рамках акции «От всей души»

«Использовать надо на всю катушку». Проверили слова Президента про потенциал белорусской мелиорации
13 ноября 2022 17:40

«Использовать надо на всю катушку». Проверили слова Президента про потенциал белорусской мелиорации