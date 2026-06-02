Новости по тегу #Александр Козлов

В Ленинском районе столицы обновили детскую площадку на проспекте Рокоссовского.
Почему Беларуси выгодно участвовать в международных организациях? Какие плюсы с этого имеют простые белорусы? Остался ли нейтралитет в Европе? И почему Запад уже проигрывает? Об этом и не только говорили в студии ток-шоу «По существу».
«Может быть, это не будет та единая валюта, типа как евро или какая-то другая денежная единица. Это будет, скорее, наднациональная валюта, единица, которая будет рассчитываться или к которой будут привязаны национальные валюты».
«У нас есть потенциал, который мы можем олицетворять в виде товаров экспортоориентированных, – это люди, человеческий потенциал, человеческий капитал, которым мы обладаем».
«Китайские производители действительно на сегодня навязывают нам достаточно жесткую конкуренцию по ряду товарных позиций, в том числе и по привычным для нас товарным позициям, например, карьерные самосвалы».
Обсудили широкий спектр вопросов: биологическое разнообразие, стратегию адаптации к современному климату. В целом подвели итоги, определили план на дальнейшее сотрудничество.
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