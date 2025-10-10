«Глупость полная. Трамп заслужил её!» – Лукашенко о результатах Нобелевской премии мира

Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества, видится Александру Лукашенко. К коллегам по интеграционному, к слову, старейшему на постсоветском пространстве, союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе. За столом переговоров наш Президент обозначит приоритеты Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нобелевская премия прошла мимо Трампа и вообще мимо.