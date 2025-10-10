«Глупость полная. Трамп заслужил её!» – Лукашенко о результатах Нобелевской премии мира

Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества, видится Александру Лукашенко. К коллегам по интеграционному, к слову, старейшему на постсоветском пространстве, союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе. За столом переговоров наш Президент обозначит приоритеты Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нобелевская премия прошла мимо Трампа и вообще мимо.
Согласны ли вы с решением Нобелевского комитета по вопросу Нобелевской премии мира? Трамп не получил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. Особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому. Ну и вспомните дела прошедшие. Президенту США соответствующему, который вообще ничего не сделал, стал президентом, получил эту премию. Трамп немало сделал для мира. Они очень плохую услугу оказали самому мирному процессу. Во всех точках. Трамп может обидеться. Но вот я говорю, что Нобелевский комитет по решению его, он не мира премию присудил, а присудил премию тем, кто не заинтересован в мире. Я не знаю этого венесуэльского человека и говорить не хочу, но абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа привязать этой Нобелевской премией к процессу мирному, надо было ему давать ее. Близорукое решение. Вообще непонятно какое решение. Но это так, экспромтом.