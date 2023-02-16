Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?

Новости Беларуси. Приглашение Байдена в Минск, условия перемирия, белорусская армия в действии и каким будет ответ соседям на закрытие пунктов пропуска? Сегодняшнее трехчасовое интервью Александра Лукашенко разлетелось цитатами по всему миру. И неспроста. Главные посылы важно еще раз донести до некоторых, ну, скажем, жестко, но прямо – ослепших политиков. Ведь очевидно же – мир стоит на краю пропасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потому сегодня, 16 февраля, во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали у нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем! О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации. Алена Сырова подробнее.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Кстати, во время этой встречи вопросы задавали не только Президенту, но и он спрашивал. Так, например, вышли на еще один вариант разрешения конфликта. Тем более все заинтересованные и имеющие реальную возможность повлиять всего-то через неделю будут как никогда близко. «Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры. Подробнее здесь.

Ну извини, если я где-то… Ты на меня наступал, я оборонялся. Ну как и положено. Спасибо, ребята, спасибо! Всего доброго, до свидания.