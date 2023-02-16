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Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?

16 февраля 2023 20:37
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Новости Беларуси. Приглашение Байдена в Минск, условия перемирия, белорусская армия в действии и каким будет ответ соседям на закрытие пунктов пропуска? Сегодняшнее трехчасовое интервью Александра Лукашенко разлетелось цитатами по всему миру. И неспроста. Главные посылы важно еще раз донести до некоторых, ну, скажем, жестко, но прямо – ослепших политиков. Ведь очевидно же – мир стоит на краю пропасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?-1

Потому сегодня, 16 февраля, во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали у нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем! О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.

Алена Сырова подробнее.

Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?-4

Алена Сырова, политический обозреватель:
Кстати, во время этой встречи вопросы задавали не только Президенту, но и он спрашивал. Так, например, вышли на еще один вариант разрешения конфликта. Тем более все заинтересованные и имеющие реальную возможность повлиять всего-то через неделю будут как никогда близко.

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Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?-7

Полагаем, белорусская сторона может гарантировать, что проблем с пересечением границы у господина Байдена не будет, несмотря на то что наши западные соседи сейчас занимаются провокациями не меньше, закрывая пункты пропуска под надуманными предлогами, пытаясь вызвать напряжение в нашем обществе. Но как бы обратного эффекта не получили.

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Спустя три часа встречу зафиналил вопрос от международной телекомпании «Мир», закономерно – о мире. Александр Лукашенко пообещал, что на белорусской земле он будет, по крайней мере, мы для этого приложим все усилия. Будет он, хочется верить, и с другими. Если только стороны будут готовы слышать друг друга. Диалог не предполагает заинтересованности только одной стороны. И уже завершая встречу, состоялся как раз такой, красноречивый.

Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?-10

Ну извини, если я где-то… Ты на меня наступал, я оборонялся. Ну как и положено. Спасибо, ребята, спасибо! Всего доброго, до свидания.

Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?-13

Алена Сырова:
Искать понимание всегда сложнее, чем конфликтовать. Но мы не привыкли идти по пути наименьшего сопротивления. Да и Президент страны у нас из тех, кто главную цель – мир и благополучие в вверенной ему стране – ставит выше чужих амбиций, потому из раза в раз отвечает на все вопросы, не оставляет надежд достучаться до тех, кто оглушен чужими вводными. И вместе с тем Александр Лукашенко продолжает стоять на защите наших интересов, предусматривая все возможные варианты. И сегодняшняя незапланированная встреча тому подтверждение. Мы всегда готовы к диалогу на всех уровнях.

Минск по-прежнему самая удобная и надежная площадка для проведения мирных переговоров.

Хочется верить, на сей раз настоящих. Если в этом заинтересованы, то, как говорится, welcome!

Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чём с Лукашенко говорили иностранные журналисты?-16

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