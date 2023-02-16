«Они мечтают о своём господстве «ад можа да можа». Лукашенко ёмко высказался о планах Запада

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там, на Западе, спят и видят такой сценарий. Они хотят, чтобы мы пошли туда. И не только туда. Желательно и в Польшу, и в Литву, и в Латвию. Это было бы то, что они хотят. Но мы пойдем только в одном случае. Пока другого я не вижу, поэтому эти люди могут быть спокойны. У меня важнейшая задача, еще важнее, чем пойти в Украину, но только безмозглые на Западе это не понимают. Я должен обеспечить безопасность страны, прежде всего на западе. И в первые дни военной операции я об этом сказал. Вы видите, как ведет себя Польша, как ведет себя Литва, пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют, перенося ответственность на Беларусь, на меня.

Вот они закрыли пункты пропуска, там с поляками один, по-моему, для легкового транспорта, другой для грузового остался. Литва там чего-то закрыла. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, значит, нет экономики. Но мы этого не хотим. Мы хотим нормально жить, дружить с поляками, литовцами, как это было всегда. Мы даже закрыли глаза на то, что они в школе карты рисуют Европы с границей под Минском. То есть вся Западная Европа их, вся Западная Украина их. Они мечтают о своем господстве «ад можа да можа», от моря до моря, от Балтики до Черного моря. Ни украинцы, ни мы, ни Венгрия и другие с этим не согласны и никогда не согласимся. И Россия с этим не согласна, поэтому мы вместе. То есть куча, куча проблем, которые надо решать. Но мы их будем решать спокойно, мы никакого подарка им не преподнесем в плане нашей агрессии с нашей территории на территорию Украины или Польши. Они этого не дождутся. Но мы укрепляемся в этом направлении. А что делать? Мы помним уроки 41-го года.