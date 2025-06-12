Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала на турнире в Валенсии

Ирина Шиманович вышла в 1/4 финала теннисного турнира категории 125 в испанской Валенсии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго круга в соперницах у белоруски, занимающей 160-е место в мировом рейтинге, значилась 188-я в топе представительница России Алина Чараева. Первый сет проходил в напряженной борьбе, но перевес оказался на стороне соотечественницы. Во второй партии оппонентка вырвалась вперед, однако Шиманович сумела переломить ход матча, отыгралась со счета 3:5 и вырвала победу на тай-брейке. Виктория с результатом 6:4, 7:6 и путевка в четвертьфинал.

Также Ирина продолжает свое выступление на турнире в парном разряде. Белоруска в тандеме с россиянкой Марией Козыревой пробилась в 1/2.