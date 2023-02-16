Прямой эфир

«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры

16 февраля 2023 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси пригласили Джо Байдена в Минск, если тот заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 февраля во время общения с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Хотите мира в Украине, давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять». Подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос. Что ему здесь делать? В «Рамштайне» собрались, Остин был там (ваш министр обороны). Вроде приняты все решения. Зачем именно в Польшу? В Германию, в Великобританию поехал. Если у него есть желание, вы ему там передайте по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск. И встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Если он хочет прекратить войну, из Польши сюда – рядом. Я самолет пришлю, если что, «Боинг».

«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры-1

Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает эту, самую активную роль играет по эскалации войны в Украине. Сейчас по всему миру заявим о том, что президент Беларуси пригласил его в Беларусь. Рядышком с Варшавой, в Беларусь, 30 минут – и ты в Минске приземлился. Я влияю на президента России. Приглашаю его в Минск, как и Байдена, мы садимся, договариваемся. Если он не приедет сюда, в Минск, это на полном серьезе я говорю, значит вы хотите войны.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Джо Байден # Ллойд Остин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Участники попадут в кадровый резерв Мингорисполкома. Цуран о проекте для молодёжи «Формула управления столицей»
16 февраля 2023 13:32

Участники попадут в кадровый резерв Мингорисполкома. Цуран о проекте для молодёжи «Формула управления столицей»

Алексей Русакевич: «Минск готовится ко II Играм стран СНГ, будет разработана отдельная программа»
16 февраля 2023 13:26

Алексей Русакевич: «Минск готовится ко II Играм стран СНГ, будет разработана отдельная программа»

Должны ли родители помогать финансово взрослым детям? Узнали мнение психолога
16 февраля 2023 12:10

Должны ли родители помогать финансово взрослым детям? Узнали мнение психолога