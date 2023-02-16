«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры

Президент Беларуси пригласили Джо Байдена в Минск, если тот заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 февраля во время общения с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Хотите мира в Украине, давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять». Подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос. Что ему здесь делать? В «Рамштайне» собрались, Остин был там (ваш министр обороны). Вроде приняты все решения. Зачем именно в Польшу? В Германию, в Великобританию поехал. Если у него есть желание, вы ему там передайте по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск. И встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Если он хочет прекратить войну, из Польши сюда – рядом. Я самолет пришлю, если что, «Боинг».