«Да очнитесь вы, кому нужна такая свобода?» Лукашенко обратился к иностранным журналистам

Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.

Хотя определенное сходство с «Большим разговором» образца 2021-го все же было: несколько часов иностранные журналисты задавали одни и те же вопросы, но разными словами. Может, это такой ход, чтобы найти несоответствия? Если так, то Александр Лукашенко такого удовольствия не доставил, зато раскрыл много важных деталей, которые могут дополнить и даже перевернуть картину мира зрителей и слушателей по ту сторону границы. Да и нам с вами точно будут любопытны.