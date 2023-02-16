«Да очнитесь вы, кому нужна такая свобода?» Лукашенко обратился к иностранным журналистам
Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.
Хотя определенное сходство с «Большим разговором» образца 2021-го все же было: несколько часов иностранные журналисты задавали одни и те же вопросы, но разными словами. Может, это такой ход, чтобы найти несоответствия? Если так, то Александр Лукашенко такого удовольствия не доставил, зато раскрыл много важных деталей, которые могут дополнить и даже перевернуть картину мира зрителей и слушателей по ту сторону границы. Да и нам с вами точно будут любопытны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дело не в свободе, неужели вы такие зашоренные идеологически? Вы больше, чем мы в советское время, идеологически завернуты. Да очнитесь вы, кому нужна такая свобода! Когда ты ложишься спать и не знаешь, как завтра утром проснешься. Кому нужна такая свобода?
...Два агрессора и миролюбивый Президент.
– Как верить теперь людям, которые соврали?
– Ну, придется.
– Два часа мы уже практически работаем…
– Вот, пересеклись, называется. Я тебе говорил, что это пересечение закончится чуть ли не войной.
Александр Лукашенко:
Я ненавижу войну, и наши белорусы войну ненавидят. И мы не хотим войны, мы хотим мирных переговоров, но вы держите Володю Зеленского за руки, за ноги и не пускаете его за стол переговоров!
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