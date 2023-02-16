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Лукашенко – журналисту BBC: поработай с Зеленским, ему война не нужна. Для него это будет катастрофа

16 февраля 2023 20:29
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Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Будет он, хочется верить, и с другими. Если только стороны будут готовы слышать друг друга. Диалог не предполагает заинтересованности только одной стороны. И уже завершая встречу, состоялся как раз такой, красноречивый.

Лукашенко – журналисту BBC: поработай с Зеленским, ему война не нужна. Для него это будет катастрофа-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Стив [Стив Розенберг, корреспондент BBC – прим. ред.], ты немало можешь сделать в этом плане. Поработай с Зеленским. Мой тебе совет, поработай с ним. Ему война не нужна. Для него это будет катастрофа, поверь в мой опыт. Не надо отпихиваться от Европы, Америки, они все-таки поддерживали его, и он им обязан. Не надо отпихиваться. Но надо немножко сюда повернуться и занять более независимую, прагматичную позицию в интересах украинского народа и будущего Украины.

Лукашенко – журналисту BBC: поработай с Зеленским, ему война не нужна. Для него это будет катастрофа-4

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