Лукашенко – журналисту BBC: поработай с Зеленским, ему война не нужна. Для него это будет катастрофа

Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Будет он, хочется верить, и с другими. Если только стороны будут готовы слышать друг друга. Диалог не предполагает заинтересованности только одной стороны. И уже завершая встречу, состоялся как раз такой, красноречивый.