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Президент Беларуси: «Мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура»

16 февраля 2023 18:06
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Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Полагаю, белорусская сторона может гарантировать, что проблем с пересечением границы у господина Байдена не будет, несмотря на то что наши западные соседи сейчас занимаются провокациями не меньше, закрывая пункты пропуска под надуманными предлогами, пытаясь вызвать напряжение в нашем обществе. Но как бы обратного эффекта не получили.

«Мы особо не паримся». Лукашенко прокомментировал закрытие погранпереходов. Подробности.

Президент Беларуси: «Мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я лично, как и многие здесь, вот журналисты белорусские, уверен, со своей точкой зрения. Я не хочу, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Не то в Англии, не то во Франции. Я этого не хочу. И даже в Польше, где сегодня в больницах некому работать. А вот «плохая Беларусь» – наши врачи – там нарасхват. Я не хочу. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Джо Байден # Фотофакт

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