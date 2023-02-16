Президент Беларуси: «Мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура»

Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Полагаю, белорусская сторона может гарантировать, что проблем с пересечением границы у господина Байдена не будет, несмотря на то что наши западные соседи сейчас занимаются провокациями не меньше, закрывая пункты пропуска под надуманными предлогами, пытаясь вызвать напряжение в нашем обществе. Но как бы обратного эффекта не получили.