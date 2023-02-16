Лукашенко: никакого вторжения не было. Это защита интересов России и тех людей, которые там жили

Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.

Александр Лукашенко, П резидент Республики Беларусь: Сначала кратко. Да, готов. Дальше меня выслушайте, не вырезайте вот эту фразу, просто чтобы вы понимали. Вы говорите о вторжении – у нас разные подходы к этим вещам. Читайте далее .

– Год назад не было угрозы со стороны Украины.

– Кто вам сказал? Вы плохо меня слушали? И плохо знаете ситуацию. Первые подразделения, которые были поражены с территории Беларуси, знаете какие? Не знаете. Печально. Я об этом говорил. Четыре позиции ракетных систем залпового огня (в том числе «Точка-У»), которые накрывали практически промышленные города нашей страны, начиная от Гомеля и заканчивая Брестом. Вернитесь к этому. Вы знаете, кто санкции против нас в 2020 году перед началом СВО ввел? Кто первым ввел? Не Соединенные Штаты Америки, не англосаксы вредные, не Западная Европа, а, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать и так далее, и тому подобное. И бандитов, боевиков (и сейчас этот процесс продолжается) они тогда уже начали готовить против Беларуси.

Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Этого хотели Соединенные Штаты Америки и кто-то в Западной Европе. Сейчас они, конечно, протрезвели. Ну, наверное, Англия, Великобритания прежде всего. И они толкали Украину к этой войне. Ну и получили эту войну. При чем тут вторжение? Никакого вторжения, я считаю, не было. Вы считаете, это вторжение, я считаю, это защита интересов России и тех людей (если уж приземлиться), которые там жили, – русских людей.