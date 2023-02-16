Лукашенко: «Он фактически военным не давал воевать». Почему Путин сдерживал солдат в начале конфликта в Украине?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год мира и созидания – это прежде всего мир наш, внутренний мир внутри нашей страны. Я это прежде всего имел в виду. Было много предложений, я целенаправленно, лично выбрал это – мир в нашей стране, мир гражданский. И созидание. Что касается Украины, мы тоже за мир, во всем мире за мир. Мы неприемлем войны, мы не приемлем гибели людей. Американцам хочу сказать: только благодаря Путину в Украине сегодня ситуация такая, какая есть. Знаете, почему? Когда началась война, он все время за руку держал военных. Будьте аккуратны, ни в коем случае, гражданское население, люди не должны пострадать и так далее, и так далее. Он фактически военным не давал воевать. Это цитата не моя, не я сказал, не скажу, кто. Он все время сдерживал людей, я клянусь, это при мне было. Вы там не победите, это в России – за забором, а до Америки – 10 тысяч километров, поэтому из этого надо исходить. И пока можно прийти к миру, сохранив лицо и России, и Украины, и вам особенно, надо сесть за стол переговоров. По многим причинам сегодня надо сесть за стол переговоров.