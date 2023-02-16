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Лукашенко: «Он фактически военным не давал воевать». Почему Путин сдерживал солдат в начале конфликта в Украине?

16 февраля 2023 19:11
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Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски.

Спустя три часа встречу зафиналил вопрос от международной телекомпании «Мир», закономерно – о мире. Александр Лукашенко пообещал, что на белорусской земле он будет, по крайней мере, мы для этого приложим все усилия.

Лукашенко: «Он фактически военным не давал воевать». Почему Путин сдерживал солдат в начале конфликта в Украине?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Год мира и созидания это прежде всего мир наш, внутренний мир внутри нашей страны. Я это прежде всего имел в виду. Было много предложений, я целенаправленно, лично выбрал это – мир в нашей стране, мир гражданский. И созидание. Что касается Украины, мы тоже за мир, во всем мире за мир. Мы неприемлем войны, мы не приемлем гибели людей. Американцам хочу сказать: только благодаря Путину в Украине сегодня ситуация такая, какая есть. Знаете, почему? Когда началась война, он все время за руку держал военных. Будьте аккуратны, ни в коем случае, гражданское население, люди не должны пострадать и так далее, и так далее. Он фактически военным не давал воевать. Это цитата не моя, не я сказал, не скажу, кто. Он все время сдерживал людей, я клянусь, это при мне было. Вы там не победите, это в России – за забором, а до Америки – 10 тысяч километров, поэтому из этого надо исходить. И пока можно прийти к миру, сохранив лицо и России, и Украины, и вам особенно, надо сесть за стол переговоров. По многим причинам сегодня надо сесть за стол переговоров.

Лукашенко: «Он фактически военным не давал воевать». Почему Путин сдерживал солдат в начале конфликта в Украине?-4

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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