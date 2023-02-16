Лукашенко: министры обороны одуревших соседних государств хотят втянуть Беларусь в войну

Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации. Понятно, что нагнетание ситуации может быть выгодно тем, кто не заинтересован в мирной Беларуси. Почему? Наглядно, с цифрами и примерами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Инсайд. Данные разведки – я их читал. Вы хотите втянуть Беларусь в войну, это предлагают министры обороны уже одуревших соседних государств – втянуть Беларусь в войну. Вы мечтаете об этом, чтобы мы пересекли границу Украины, Польши и Литвы. Для чего? Граница с Украиной у нас тысячу двести километров. С Польшей и Литвой – еще тысячу триста. Сколько? Две с половиной тысячи. Если мы втягиваемся в войну, фронт таким образом увеличивается для Беларуси и России на две с половиной тысячи километров. Значит, мы и Россия, наша союзная группировка не сможет воевать (это все цитаты из документа) там от Черного моря до Балтийского. Правильный военный расчет. Пока не сможем воевать. Потому что мы к войне не готовимся, мобилизацию мы в Беларуси не проводим. Вторую и третью мобилизацию Россия не объявила. Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим.