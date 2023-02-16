Лукашенко: министры обороны одуревших соседних государств хотят втянуть Беларусь в войну
Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Репортеры спрашивали нашего Президента о многих вещах. Никаких закрытых тем. О войне и мире, геополитике и реакции на экономические провокации.
Понятно, что нагнетание ситуации может быть выгодно тем, кто не заинтересован в мирной Беларуси. Почему? Наглядно, с цифрами и примерами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Инсайд. Данные разведки – я их читал. Вы хотите втянуть Беларусь в войну, это предлагают министры обороны уже одуревших соседних государств – втянуть Беларусь в войну. Вы мечтаете об этом, чтобы мы пересекли границу Украины, Польши и Литвы. Для чего? Граница с Украиной у нас тысячу двести километров. С Польшей и Литвой – еще тысячу триста. Сколько? Две с половиной тысячи. Если мы втягиваемся в войну, фронт таким образом увеличивается для Беларуси и России на две с половиной тысячи километров. Значит, мы и Россия, наша союзная группировка не сможет воевать (это все цитаты из документа) там от Черного моря до Балтийского. Правильный военный расчет. Пока не сможем воевать. Потому что мы к войне не готовимся, мобилизацию мы в Беларуси не проводим. Вторую и третью мобилизацию Россия не объявила. Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим.
Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, каким оружием. Страшным будет ответ. И тогда вы не будете рассуждать: а чего там, армия в Беларуси – 25-30 тысяч. У нас армия – 75 тысяч в мирное время. Но если вы посмеете с нами воевать, на первом этапе мы разворачиваем армию до 250 тысяч. Это на первом этапе. На втором, третьем этапах – полмиллиона. Вот мы сейчас и тренируемся, призываем в каждую войсковую часть специалистов, смотрим, чтобы прокатать мобилизационный компонент, как будто в военное время. Поэтому не заводите людей в заблуждение. Война никому не нужна. И пока сегодня нет вот этой агрессии, расширения ее, этой агрессии, давайте договариваться о мире.