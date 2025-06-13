Важный шаг к дальнейшему развитию межпарламентского диалога Беларуси и Китая в контексте укрепления странами отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Парламентская делегация КНР прибыла в Минск с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа делегации, которую возглавляет заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, продлится по 14 июня. Визит осуществляется по приглашению председателя Совета Республики Натальи Кочановой для проведения заседания Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР.