Минск принимает международный детский турнир по плаванию на призы Лизы Чайкиной

Международный детский турнир по плаванию на призы Героя Советского Союза Лизы Чайкиной – один из главных стартов для ребят до 14 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Каждый решает свои задачи, но рекордов на этих соревнованиях всегда предостаточно. Подробности у Юлии Силипицкой.

Вот уже почти 40 лет турнир Лизы Чайкиной считается главным в детском календаре пловцов. В Минск приезжают с удовольствием – здесь и конкуренция, и прекрасная организация, ведь соревнования проходят под патронажем Президентского спортивного клуба. Соревнуются ребята и в личном первенстве, и в командном.

Алексей Каргин, тренер ШОР «Радуга» (Санкт-Петербург):

Мы в этом году второй раз к вам приехали. И поддерживаем связи с нашими братьями! Для детского возраста ваш турнир очень хороший. Во-первых, это и призы, понятно, дети все-таки приезжают в таком возрасте больше за получением удовольствия. И вот этот весь антураж, финалы, большая программа – вы молодцы.

В 2025 году участники разыграют 33 комплекта наград. В заявочных протоколах значатся 400 пловцов из Беларуси и России. 13-летняя Карина Лысковец – гордость СДЮШОР «Янтарь». Девочка – чемпионка города и победительница турниров «Олимпийские надежды» и «Веселый дельфин». Сегодня она на дистанции 200 метров комплексом показала результат 2 минуты 42 секунды и 74 сотые. Рекорд чемпионата мира на короткой воде установлен в 2024-м американкой Кейт Дуглас и равен 2 минутам 1 секунде и 63 сотым. Разница почти в 40 секунд, однако, чтобы приблизиться к наивысшему результату мира, Карине нужно не менее семи лет скрупулезной работы. Но главное – цель.

Карина Лысковец, участница турнира:

Я поставила себе цель – попасть в национальную команду, побывать на чемпионате мира и завоевать там медаль. С каждым годом на этом турнире можно заметить все больше перспективных ребят, которые уже в поле зрения специалистов уровня национальной команды.

Евгения Жукова, главный судья соревнований:

Сегодня был установлен новый рекорд нашего турнира, мы ведем летопись турниров. С каждым годом наши команды все сильнее и сильнее. В этом году у нас представители Российской Федерации, приехали новые команды. Расширяется география нашего турнира, что позволяет повысить конкурентность.