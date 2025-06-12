В Индии почти завершили извлечение тел погибших на месте крушения самолёта

Одна из самых страшных авиакатастроф в истории Индии произошла утром 12 июня. Самолет, на борту которого находились 242 человека, в том числе 11 детей и 2 младенца, потерпел крушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В авиакатастрофе в Индии выжил один пассажир.

Им оказался 40-летний гражданин Великобритании. Он приехал в Индию на несколько дней, чтобы навестить семью. В настоящее время мужчина находится в больнице.