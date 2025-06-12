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В Индии почти завершили извлечение тел погибших на месте крушения самолёта

12 июня 2025 19:54
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Одна из самых страшных авиакатастроф в истории Индии произошла утром 12 июня. Самолет, на борту которого находились 242 человека, в том числе 11 детей и 2 младенца, потерпел крушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В авиакатастрофе в Индии выжил один пассажир.

Им оказался 40-летний гражданин Великобритании. Он приехал в Индию на несколько дней, чтобы навестить семью. В настоящее время мужчина находится в больнице.

В Индии почти завершили извлечение тел погибших на месте крушения самолёта-2

Напомним, Boeing 787 авиакомпании Air India, следовавший из Ахмедабада в Лондон, через несколько секунд после взлета внезапно потерял высоту и рухнул в жилом квартале. Момент крушения засняли очевидцы.

Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа – эксперт.

В Индии почти завершили извлечение тел погибших на месте крушения самолёта-4

К этому моменту извлечение тел погибших на месте крушения самолета почти завершено. Погибших доставляют в местную государственную больницу для опознания.

Лукашенко направил соболезнования руководству Индии в связи с авиакатастрофой в Ахмедабаде.

# Авиакатастрофа # Самолет

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