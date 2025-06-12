Кубок Гагарина в Минске! Главный трофей КХЛ смог увидеть любой желающий

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина – в Минске! 12 июня все желающие смогли рассмотреть награду, сделать фото и прикоснуться к мечте каждого хоккеиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, чемпионом КХЛ стал ярославский «Локомотив». В составе российского клуба тренером-аналитиком является наш соотечественник Вячеслав Гусов, который ранее работал со сборными Беларуси разных возрастов. Согласно традиции каждый член команды-триумфатора может на один день привезти трофей в родной город. Сегодня его принимала белорусская столица.

Вячеслав Гусов, тренер ХК «Локомотив»:

Эмоции были просто невероятные, непередаваемые ощущения, потому что каждый спортсмен должен что-то завоевать, чтобы почувствовать себя мужчиной. Ребята приходят, плохая погода даже на улице, но все равно все приходят, чтобы прикоснуться, посмотреть на этот трофей. Он невероятен, он только завоевывается, он не выигрывается.

Напомним, по итогам сезона минское «Динамо» заняло рекордно высокое место в регулярном розыгрыше КХЛ – четвертая строчка на Западе. В первом раунде плей-офф подопечные Дмитрия Квартальнова уверенно прошли московский ЦСКА и впервые в своей истории вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина, где проиграли серию челябинскому «Трактору».